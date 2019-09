Perfekcionizmus: Čím lepšie, tým horšie

25.09.2019, 09:11 | Katarína Dobrovodská

Ak si myslíte, že k úspechu v práci a k šťastiu v živote sa dopracujete vlastnou dokonalosťou, asi vás sklameme. Túžba robiť všetko perfektne je pre kariéru, zdravie a celý náš život mimoriadne nebezpečná.

„Ak je výkon to najdôležitejšie, čo rozhoduje o tom, ako človek vníma sám seba, ako sa hodnotí, je to preňho obrovská záťaž a vyvoláva to úzkosť, ktorá môže mať podobu bolesti hlavy, tlaku na hrudi, zvýšeného potenia, žalúdočných problémov či chvenia rúk. Telo je oslabené a ľahšie podlieha fyzickým aj psychickým ochoreniam,“ vysvetľuje negatívne dôsledky perfekcionizmu na ľudskú existenciu psychológ a terapeut Dušan Fábik.

Namiesto postupu odmietnutie

Možno sa to stalo aj vám alebo niekomu z kolegov. Pracujete na projekte, už by ste ho mali odovzdať, ale stále sa vám niečo nepozdáva. Meníte slajdy, popisky k fotografiám a grafom, snažíte sa preformulovať vety... Nakoniec tú prezentáciu síce stihnete, ale s odretými ušami, vyčerpaní, totálne vystresovaní – a bez úspešného výsledku. Nakoniec vám bola všetka tá perfektná práca nanič. Šéfovia vás hneď na začiatku zastavili: Načo toľko detailov, hovorte k veci!

Na prvý pohľad vyzerá perfekcionizmus perfektne. Odborníci však varujú, že je to pasca. Ak do nej spadnete, môže to viesť k dlhému zoznamu nielen zdravotných problémov. Alarmujúce je, že počet postihnutých touto prekliatou túžbou po dokonalosti stále rastie najmä v mladej generácii.

