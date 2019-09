Potravinári zarábajú, no stúpa aj dovoz

25.09.2019, 09:11 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Slovenské potravinárstvo má za sebou na prvý pohľad veľmi slušný vlaňajšok. Jeho tržby sa držia už dlhšie na stabilných štyroch miliardách eur.

Zisk bol vlani 99 miliónov eur, o polovicu viac ako predvlani a len o trinásť miliónov eur menej než v dodnes rekordnom roku 2016. No pravda je aj to, že v minulom roku stúpol dovoz potravín na Slovensko takmer o šesť percent, na bezmála štyri a pol miliardy eur. A to je už viac, než produkuje celé domáce potravinárstvo.

V konkurencii zlyhávame

Vývozy slovenských potravín vlani dokonca klesli o percento, na zhruba 2,8 miliardy eur. Výsledkom je ďalšie prehĺbenie pasívneho salda obchodu s potravinami na 1,65 miliardy eur. Ide o neželaný rekord, navyše pri závratnom tempe devätnásť percent. Väčšina potravín sa vyváža vo forme základných surovín. Na ich spracovaní zarába zahraničie. Vývoz hotových potravín s vyššou pridanou hodnotou tvorí len 1,2 miliardy eur.

A dovoz potravín, ktoré si sami dokážeme vypestovať, mal vlani hodnotu až tri a pol miliardy eur. Domáci farmári totiž produkujú príliš veľa obilia a olejnín na úkor mäsa, ovocia a zeleniny, ktoré tu reálne chýbajú v desaťtisícoch ton. Štát by mal zmeniť dotačné podpory, aby ich prinútil pestovať to, čo krajine chýba. Potravinári zase musia pracovať na svojej efektívnosti novými investíciami do automatizácie a robotizácie, aby mohli cenovo konkurovať zahraničným potravinárom. V tom by im mohli pomôcť racionálnejšie nastavené eurofondové podpory.

