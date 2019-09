Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

25.09.2019, 09:11 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.

Realitou je aj to, že sa stále nevie vymaniť zo strát. Do nich sa zosunuli najmä viaceré podniky v rukách domácich vlastníkov. Náplasťou je aspoň to, že po ťažších rokoch sa vzmáha líder sektora – tuzemská výrobná dcéra švédskeho predajcu nábytku IKEA.

Krok vpred, dva vzad

Tržby nábytkárov vlani po medziročnom posilnení stúpli skoro o 70 miliónov eur na ďalší rekord. Dostali sa na 907 miliónov eur. V porovnaní s krízovým obdobím pred dekádou boli ich tržby vyššie o viac ako 330 miliónov eur. Ponuka práce v brandži vzrástla o šesťsto pracovných miest. Nábytkárne zamestnávali jedenásťtisícpäťsto ľudí, čo je len o päťsto menej ako pred finančnou krízou. Rýchlym tempom rástli v sektore aj mzdy – o sedem percent na vyše 970 eur mesačne. Za ostatných desať rokov rástli podobne rýchlym tempom mzdy v sektore iba raz, a to v roku 2015.

Po predvlaňajšom nadýchnutí sektor vlani opäť spadol do straty. Prerobil 14 miliónov eur. Za posledných päť rokov je to už štvrtá strata brandže, pričom sumárny výsledok odvetia za dané obdobie je mínus 53 miliónov eur.

