Rodičovský príspevok: dobehneme zmenami Čechov?

Robert Fico z vládnej strany Smer-SD sa dušoval, že rodičom zvýši materské dávky. Plány sa zmenili a po rokovaniach predsedníctva strany vznikla iná dohoda. Parlament v septembri nakoniec schvaľoval zvyšovanie rodičovského príspevku v rámci sociálneho balíčka koalície.

Tohtoročná suma rodičovského príspevku bola 220,7 eura mesačne a každoročne sa valorizovala v závislosti od rastu životného minima, spravidla o pár eur ročne alebo dokonca vôbec. Pre všetkých rodičov bola jednotná. Po novom sa rodičovský príspevok rozdelí do dvoch kategórií. V prvej budú rodičia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku nepracovali a materské dávky nepoberali, poslanci im odklepli mesačne 270 eur. Do druhej kategórie spadajú pracujúci rodičia, ktorí pred rodičovskou dovolenkou materské dávky poberali. Tí na tom budú lepšie, dostanú bezmála 370 eur. Lehota vyplácania zostáva do troch rokov veku dieťaťa. V prípade jeho nepriaznivého zdravotného stavu sa môže vyplácanie predĺžiť o ďalšie tri roky.

Ak by sa nič nezmenilo, rodičovský príspevok by o rok stúpol len o necelých šesť eur

Zákon zrušil pôvodnú valorizáciu, sumy budú pevne stanovené v zákone. Ak by sa nič nezmenilo, rodičovský príspevok by o rok stúpol o necelých šesť eur. Kritici zmenám vyčítajú, že sa vyšší príspevok podmieňuje zásluhovosťou, čo už dnes zohľadňujú materské dávky. Rodičovský príspevok má byť podľa kritikov pre všetkých rovnaký. Poslanci zo Smeru tvrdia, že hlavným cieľom je odmeňovať najmä pracujúcich rodičov. Zmenu má pocítiť vyše 140-tisíc ľudí.

