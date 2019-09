Sieťové odvetvia

1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Údaje sú konsolidované, 3 Spoločnosť v priebehu roka 2018 menila účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky. Údaje za rok 2018 sú len za prvých 7 mesiacov, 4 Spoločnosť v priebehu roka 2018 menila účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky. Pre medziročné porovnanie sú uvedené údaje ešte za kalendárny rok, 5 Od 1. marca 2017 zmena právnej formy z s.r.o. na k.s. Z toho dôvodu sú údaje za rok 2017 len za desať mesiacov, 6 Spoločnosť vznikla 4. februára 2017, 7 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2018, 8 Do 3. mája 2019 Slovintegra Energy, a.s., Bratislava, 9 Do 30. apríla 2019 SI Teplo, s.r.o., Levice