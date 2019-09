Stavivári sa zviezli na dobrej vlne stavebníkov

25.09.2019, 09:11 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Vynikajúci rok celého odvetvia, výnimočné výsledky konkrétnych firiem a dobrý výhľad do budúcnosti. Priemysel stavebných materiálov má za sebou výborný rok.

Darilo sa cementárom, výrobcom betónu, tehiel, okien aj žiaruvzdorných výrobkov. Pozitívny vývoj jedného z menších odvetví slovenskej ekonomiky, no veľmi dôležitého pre ostatné priemyselné segmenty, sa odrazil na tržbách aj na exportných číslach.

Rozprávka z Východu

Rozprávkové časy zažívajú výrobcovia žiaruvzdorných materiálov. Akciová spoločnosť Slovenské magnezitové závody v Jelšave je kľúčovým zamestnávateľom v „hladovej doline“ na juhovýchode Slovenska. Firma, ktorá ťaží magnezit a vyrába z neho produkty pre zlievačstvo, chemický priemysel aj stavebníctvo, vlani opäť dosiahla dvojciferný rast tržieb (22,1 %) aj zisku (25,8 %) a prijala ďalšiu stovku zamestnancov.

Dôvody treba hľadať až na druhej strane zemegule. Čína už niekoľko rokov sprísňuje svoju environmentálnu politiku a na centrálnej úrovni zavádza legislatívne opatrenia, ktoré majú zabezpečiť vyššiu ochranu životného prostredia. Prísnejšie pravidlá viedli k obmedzeniu tamojších výrobcov žiaruvzdorných materiálov. Slovenský podnik vďaka tomu zaznamenal už druhý rok po sebe značný nárast predaja všetkých produktov. „Výsledky hospodárenia nám umožnili výrazne zvýšiť inovačné aktivity, investičné činnosti a opravy strojov a zariadení,“ pochvaľuje si predseda predstavenstva Jaroslav Švejkovský vo výročnej správe. Spoločnosť vyváža do päťdesiatich krajín sveta, 90 percent exportu posiela do Európy, zvyšok smeruje napríklad do Ománu, Saudskej Arábie, Vietnamu, Japonska, na Taiiwan či do Juhoafrickej republiky.

