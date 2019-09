Strojárom sa rok vydaril. Ich osud bude ďalej písať aj automotive

Minulý rok bol pre strojárstvo na Slovensku rokom rastu. V mnohých aspektoch sa odvetviu darilo vďaka rastu automobilového priemyslu, na ktorý sa viaže produkcia väčšiny strojárskych firiem. Napriek tomu aj nad nimi pretrvávali hrozby z rastu mzdových nákladov, stagnujúcej produktivity, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, obmedzenia dovozu pracovníkov zo zahraničia či klesajúceho dopytu.

25.09.2019, 09:11 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Tieto faktory sa však nepreniesli do výsledkov sektora ešte v plnej miere, a tak sa firmy viezli na pretrvávajúcej vlne rastu. Mnohé dokázali zvýšiť svoje tržby dvojciferným percentuálnym tempom. Po rokoch vysokých ziskov sa však do ďalšieho obdobia žiada expandovať a najmä investovať do modernizácie vrátane výskumu či vývoja. Čas ukáže, či sa im to podarí alebo im prípadné obdobie stagnácie tieto vyhliadky zmarí.

Podľa údajov Štatistického úradu SR strojárske firmy vlani prvýkrát v histórii prekonali hranicu 40 miliárd eur, keď sektor medziročne zvýšil tržby o 12,8 percenta. Celkovo utŕžil vyše 40,8 miliardy eur. Oproti roku 2017, keď bol medziročný nárast zhruba päť percent, ide o viac ako dvojnásobok.

Strojárom sa darilo premieňať príjmy na zisky. Ich medziročný rast bol 9,2 percenta a dosiahli 989 miliónov eur. Podiel ziskov na tržbách bol však len 2,4 percenta. V roku 2017 pritom spoločnostiam zisky klesli o tri a pol percenta.

