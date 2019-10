Ako pripraviť stredoškoláka na budúcnosť

Dominik Hamaj dokončuje bakalárske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Peter Neumann študuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Bývalí spolužiaci zo základnej školy v Dolnej Súči tento rok pripravujú druhú sériu konferencií BeREADY FOR THE FUTURE. Tá má pomôcť stredoškolákom v príprave na budúcnosť. TREND sa ich pýtal aj na to, ako môže vyzerať pracovný trh v čase, keď vyjdú mladí ľudia zo školských lavíc a čo je slabinou budúcej pracovnej sily

02.10.2019, 09:42 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Ako by ste charakterizovali dnešnú generáciu mladých ľudí a ich správanie na pracovnom trhu? Peter Neumann (P. N.): Dnes sa často stáva, že mladí vyštudujú jeden odbor, no odvetvie ich práce nemá nič spoločné s ich štúdiom. Pretože mnohé pozície budú postupne zautomatizované, budeme sa musieť učiť novým zručnostiam počas celého života, aby sme mohli robiť prácu, ktorá zatiaľ nebola zautomatizovaná alebo teraz ešte neexistuje.



