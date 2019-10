Boj s globálnym spomalením

Najväčšia európska ekonomika stavila na globalizáciu. Jej osud bude v najbližších rokoch do veľkej miery závislý od rastu alebo poklesu medzinárodného obchodu. V pozitívnom duchu to dokumentoval rok 2017 a v negatívnom to ukazuje rok 2019. Nemecko má však na rozdiel od ostatných rozvinutých ekonomík významný fiškálny priestor, ktorý môže využiť na naplnenie svojich ekonomických či politických cieľov.

02.10.2019, 09:41 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Málo rozvinutých krajín konkuruje Nemecku v otvorenosti ekonomiky. Spolková republika má najotvorenejšie hospodárstvo zo všetkých desiatich najväčších krajín sveta. Tento fakt predurčuje krajinu na to, že stav jej hospodárstva bude do značnej miery závislý od prosperity svetovej ekonomiky. Idea závislosti od svetového rastu vysvetľuje veľa z výkonnosti Nemecka v posledných rokoch, ale naznačuje aj budúce trendy jeho hospodárstva. Nemecko dobýja svet Zjednotenie východného a západného Nemecka začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia odštartovalo veľkú zmenu v štruktúre ekonomiky krajiny. Ešte v roku 1993 spolková republika dovážala a vyvážala tovary dokopy iba do výšky 35 percent svojho HDP. O dve dekády sa tento pomer zdvojnásobil. Nemecko sa otvorilo svetu aj za pomoci vzniku eurozóny v roku 1999. Spoločná menová únia priniesla veľký bezbariérový trh a relatívne nízky kurz nemeckej marky pri vzniku eura poskytol krajine exportnú výhodu. Aetým hlavným faktorom prudkého rastu nemeckého obchodu sa stala globalizácia. Kým po páde železnej opony tvoril globálny obchod 39 percent svetového HDP, v roku 2008 sa tento pomer dostal nad 60 percent HDP. S tým, ako rástol svetový obchod, rástlo aj Nemecko. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.