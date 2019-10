Desať startupov, o ktorých sa bude veľa hovoriť

02.10.2019, 09:41 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

V Nemecku je momentálne registrovaných 2 232 startupov a hoci sú situované po celej krajine, prirodzeným hubom sa stal Berlín.

Podľa mnohých je táto metropola zároveň centrom európskeho mladého podnikania či dokonca Silicon Valley starého kontinentu. A hoci sú to produkty a služby made in Germany, takmer vždy majú medzinárodný dosah. Nie iba pre firmy, ale aj pre bežného koncového používateľa. Nie každý napríklad vie, že známa služba SoundCloud takmer s 80 miliónmi používateľov pochádza z Berlína. Prinášame výber desiatich startupov, ktoré kombinujú zaujímavý nápad a už aj potenciál overený investormi.

SoundCloud

To, čo je YouTube pre videá, je SoundCloud pre všetko spojené so zvukom, a teda hlavne s hudbou. Internetovú službu na jednoduché zverejňovanie a zdieľanie hudby založili pred dvanástimi rokmi Alexander Ljung a Eric Aahlforss a hoci pochádzajú zo Švédska, svoj startup spustili z Berlína. Najprv to mala byť služba, na ktorej by hudobníci a umelci zdieľali svoje nahrávky. Postupne sa SoundCloud vyprofiloval ako jedno z najväčších centier nezávislej hudby, ktoré dnes má okolo 175 miliónov návštevníkov mesačne. Nemecký startup pridával nové funkcie a začal spoluprácu aj s veľkými nahrávacím štúdiami, takisto spustil platenú verziu svojej služby. Pred troma rokmi malo firmu kúpiť Spotify, nakoniec sa obchod neuskutočnil. Dnes sa popri veľkých streamovacích službách ako spomínané Spotify či Apple Music dostala táto do úzadia, ale stále je prvou destináciou tisícok začínajúcich umelcov, ktorí chcú dať o sebe vedieť.

Unu

Elektromobilita je stále sa rozširujúci trend a Pascal Blum to vedel rozoznať už pred šiestimi rokmi, keď po návrate z Ázie videl potenciál v praktickom mestskom skútri. Spolu s Eliasom Atahim a v spolupráci s Technickou univerzitou v Mníchove založili startup Unu a vyvinuli svoj prvý rovnomenný elektrický skúter. Za posledných päť rokov ich po celej strednej Európe predali viac ako 10-tisíc kusov. Popularitu si získali vďaka retro dizajnu, ale aj praktickým inováciám, ako napríklad možnosti vybrať batériu a nabiť si ju doma. Nehovoriac o sieti autorizovaných servisov, čo býva pri rôznych menej známych ázijských značkách problém. Vlani sa im podarilo získať od Capnamic Ventures, Iris Capital a ďalších investorov takmer 11 miliónov eur. Okrem iného aj na vývoj druhej generácie skútra. Ten mal premiéru v máji tohto roka. Má nové smart funkcie, predlžený dojazd a práve v týchto dňoch sa dostáva k prvým záujemcom.

