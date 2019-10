Dravý maloobchod

02.10.2019, 09:41 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Individuálny obrat ôsmich najväčších maloobchodných reťazcov na Slovensku v minulom roku prevýšil sto miliónov eur. Ich tržby za predaj tovaru, výrobkov a služieb dosiahli takmer šesť miliárd eur. Absolútne nezastupiteľné miesto v tom majú spoločnosti nemeckej skupiny Schwarz – Lidl a Kaufland.

Obe firmy prišli na Slovensko tesne po prelome milénia a odvtedy rastie ich pozícia na trhu. Dovedna dosiahli vlani tržby vyše 2,3 miliardy eur, z toho 640 miliónov eur bola obchodná marža. Spoločný čistý zisk prevýšil 160 miliónov eur. Už pri týchto číslach je zrejmé, že nemeckí retailoví hráči zásadne zmenili tvár slovenského maloobchodu. Súčasná dvojka a trojka na trhu stále vidia potenciál rásť a hoci nemajú smelé reči, pomaly dobiehajú britské Tesco.

Tematické týždne

Koncept postavený na vysokom zastúpení privátnych značiek, ktoré pochádzajú najmä z nemeckých a poľských potravinárskych fabrík, na Slovensko prišiel v roku 2004. Z podceňovaného diskontu lákajúceho na nízke ceny sa stal silný hráč. Dnešným spotrebiteľom už nezáleží len na cenách, ak by reťazec staval len na svojom slogane „Lidl, ten je lacnejší“, pravdepodobne by pohorel. Priniesol na Slovensko nový koncept tematických týždňov, takzvaných in-out akcií, počas ktorých zákazník nájde špecializovaný sortiment potravín, odevu a potrieb do domácností. Okrem toho má v ponuke približne 1 700 tovarových položiek, ktoré zahŕňajú potraviny, drogériu a tlač. Je to menej artiklov ako u konkurentov, no model predsa funguje.

Reťazec má na pultoch pomerne malý podiel slovenských produktov. V roku 2017 diskontný reťazec premiérovo uviedol novinku v rámci tematických týždňov – „Vyrobené na Slovensku“ a zaviedol každý týždeň „Päť cenových hitov zo Slovenska“. „Máme záujem ďalej rozširovať našu ponuku slovenských výrobkov, ktorých dodávatelia dokážu splniť naše požiadavky na kvalitu, kontinuitu dodávok a budú cenovo konkurencieschopní,“ vyjadril sa vtedy Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl zodpovedný za oblasť nákupu.

