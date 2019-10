Krajina, ktorá môže potiahnuť ostatných

Hoci od počiatkov filozofie Priemyslu 4.0 a novodobého vnímania celosvetového obchodu ubehlo viac ako osem rokov, ešte stále sa tento koncept vníma ako novinka. Aj tak mnohé firmy už nabehli na nové trendy vo víziách rozvoja a stratégií ich obchodu. K lídrom v tomto smere patrí aj Nemecko, pre ktoré Priemysel 4.0 nie je len o digitalizácii či automatizácii podnikov.

02.10.2019, 09:41 | Radovan Žuffa

V novej koncepcii ide najmä o zefektívnenie obchodných a výrobných procesov, aby priemysel v Európe dokázal získať svoju prestíž a najmä konkurencieschopnosť vďaka technologickému pokroku oproti lacnej výrobe. Moderná produktivita totiž počíta tak s ľuďmi, ako aj s digitalizáciou priemyslu, ktorých súhra dokáže priniesť požadovanú vyššiu výkonnosť o 30 až 40 percent.

Kancelárka Angela Merkelová na začiatku tejto zmeny v roku 2011 avizovala, že digitalizácia radikálne zasiahne priemysel, pričom inovácie narušia doterajšie schémy v priemysle, ako kedysi výrobu v manufaktúrach vystriedali priemyselné továrne.

Nemecko je medzi prvými štátmi, ktoré sa snažia nabehnúť na tento koncept všetkými smermi a vďaka úzkemu prepojeniu na slovenský trh z toho dokážu profitovať aj tunajšie spoločnosti. Udeje sa to už na vyššej technologickej úrovni, ktorú dnes nasledujú najväčšie nemecké koncerny ako Siemens, Volkswagen, Bosch, SAP, Deutsche Telekom a iní. Podľa štúdie PwC chce nemecký priemysel investovať do roku 2020 do riešení Priemyslu 4.0 každoročne vyše 40 miliárd eur.

