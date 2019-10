Lubyová bojuje o čas s eurofondmi, v duáli chýbajú študenti

Stúpol záujem študentov o duál. Stredné školy prestali vzdorovať zmene. Menšie podniky prilákala priama platba tisíc eur za študenta, ktorému poskytnú vzdelanie. Ostáva otázka, či to bude stačiť na to, aby krajina splnila kvótu, ktorou Brusel podmienil milióny eur na podporu duálu. A čo je najdôležitejšie – vydrží systém aj potom, ako štát zastaví dotácie?

02.10.2019, 09:41 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Istota po škole

Andrej Hrubčín má devätnásť rokov a v lete nastúpil ako servisný technik do HF Najus v Dubnici nad Váhom. Podnik vyrába stroje pre gumárenský priemysel a Andreja prijal hneď po skončení štúdia bez pohovoru a ešte mu aj priznal vyšší plat ako iným čerstvým absolventom. Dôvod? Ako študent duálneho vzdelávania strávil vo firme polovicu štúdia a výborne pozná kolegov aj prácu. „Chodím po svete so strojmi, ktoré vyrábame. Keďže sú počítačovo riadené a zložené z mnohých súčiastok, niekto ich musí na mieste poskladať, oživiť a odskúšať,“ vysvetľuje mladík, ktorý zatiaľ služobne vycestoval do Nemecka a Dánska.

Absolvent mechatroniky na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Dubnici nad Váhom patrí medzi prvých „dualistov“ na Slovensku, ktorí vlani a tento rok vyšli zo škôl. Na trhu ich je asi tisícka a aj vďaka nim máme prvé údaje o plusoch a mínusoch systému. „Jediná nevýhoda duálu bola v tom, že som mal pre prax vo firme menej času na školu, ale aj to sa dalo zvládnuť,“ hodnotí s odstupom Andrej. Duál si vybral pre istotu práce a stabilného príjmu po skončení strednej školy. „Nie som študijný typ, vyhovovalo mi, že budem mať istú robotu a nebudem musieť obchádzať úrady práce,“ dodáva. Po skončení štúdia podpísal s firmou pracovnú zmluvu bez toho, aby oslovoval iné firmy. Tvrdí, že dostal dobré nástupné podmienky a dobrý plat. Za nevýhodu nepovažuje ani to, že spojil svoje vzdelanie s konkrétnou firmou a jej špecifikami. „Ako vyštudovaný mechatronik poznám elektrotechniku, strojarinu aj hydrauliku, mám maturitu aj výučný list, čiže na trhu práce by som sa určite vedel uplatniť,“ dodáva A. Hrubčín.

Kto ostane?

Budúcnosť v HF Najus si po skončení školy vybrali aj ďalší piati absolventi duálu. Štyria Andrejovi spolužiaci ponuku firmy neprijali. Traja ďalší odišli na vysokú školu, ale firma sa ich snaží udržať ponukou brigádnickej práce popri vysokoškolskom štúdiu. „Sme s týmto výsledkom spokojní, získali sme solídnych mladých zamestnancov, ktorí firme reálne pomáhajú,“ konštatuje koordinátor duálneho vzdelávania vo firme Karol Šperka. Náklady, ktoré spoločnosť mala so zabezpečením duálu, sa podľa neho firme vrátili. Medzičasom podpísala zmluvy o výučbe s ďalšími 44 stredoškolákmi.

