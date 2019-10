Malí hráči vo veľkom biznise. Nízka daň môže vyvolať špekulácie

Firmy s obratom do 100-tisíc eur ročne budú od budúceho roka platiť nižšiu daň z príjmov. Najviac sa to dotkne živnostníkov a malých podnikateľov. Rozbehne sa kolotoč špekulácií a chladnokrvných matematických prepočtov, varujú odborníci.

Parlament nedávno schválil viaceré zmeny v daňovej oblasti, ktoré predložili koaliční poslanci. SNS presadila zníženie dane z príjmu pre firmy s príjmom z podnikania do 100-tisíc eur z 21 na 15 percent. Výnimky v zákone netešia tých, ktorí hranicu prekročia. Podľa Silvie Hallovej, daňovej partnerky poradenskej spoločnosti Grant Thornton, by mal štát raziť k firmám konzistentnú a jednoduchú daňovú politiku s minimom výnimiek. „Takýto prístup redukuje náklady štátu na finančnú správu. Súčasne znižuje možnosti daňových únikov a špekulovania, ako umelo znižovať daňovú povinnosť,“ hovorí pre TREND S. Hallová.

Obrat rozhodne

Ak by vláda chcela pomôcť podnikateľom plošne, mohla voliť kompromisnú daň v rozmedzí medzi 15 a 21 percentami. „Je tu riziko, že Slovensko zaplavia malé firmy s obratom do 100-tisíc eur, ktoré si tu budú optimalizovať podnikanie. Štát z toho nebude mať žiaden makroekonomický prospech, naopak, zvýšia sa jeho administratívne náklady,“ spresňuje odborníčka. Podobným rizikom je umelé rozdeľovanie nových zákaziek do nových firiem v snahe zmestiť sa s obratom v každej z nich do hranice 100-tisíc eur a znížiť si daň. Aj podniky s jednoduchšími aktivitami to podľa S. Hallovej bude zrejme ťahať do umelého delenia biznisu na menšie eseročky. Väčšie firmy môžu byť z dvojitého metra pri zdaňovaní sklamané. Tento trend sa prejaví okamžite od roku 2020.

Nerovnosť v praxi

V pôvodnom poslaneckom návrhu bolo zníženie sadzby dane len pre právnické osoby s ročným obratom do 100-tisíc eur. Cez parlamentné výbory sa zníženie na 15 percent rozšírilo aj na podnikateľov – fyzické osoby. Ako pre TREND hovorí daňový poradca Radovan Ihnát, vzniká podobná „nespravodlivosť“ ako pri právnických osobách. Podnikateľ ako fyzická osoba s obratom 101-tisíc eur bude svoj základ dane vypočítavať pri sadzbe 19 až 25 percent. Ale firma s obratom do 100-tisíc eur si bude uplatňovať sadzbu dane 15 percent. V praxi sa môže podľa R. Ihnáta stať, že daňovník s nižšími výnosmi dosiahne vyšší čistý zisk ako ten s vyššími príjmami. Zoberme si ako príklad dve firmy bez nákladov. „Tá s obratom 101-tisíc eur zaplatí daň 21 percent, teda 21 210 eur, a dosiahne čistý zisk 79 790 eur. Firma s obratom 99-tisíc eur zaplatí daň 15 percent, teda 14 850 eur, a jej čistý zisk bude 84 150 eur. Teda o 4 360 eur vyšší.“

