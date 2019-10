Nuda tu nehrozí ani náhodou

O Škode Octavia často kolujú reči, že je to síce praktické, no nezáživné rodinné auto určené pre konzervatívnych šoférov. Nám rukami prešiel model, ktorý tento stereotyp presvedčivo vyvracia vo viacerých ohľadoch.

02.10.2019, 09:42 | Filip Kadlečík

Videli ste už niekedy mladoboleslavský bestseller s výrazným mandarínkovým lakom? My nie a o to viac nás potešilo, že Škoda v tomto prípade išla do rizika. Výrazná oranžová metalíza ukazuje, že Octavii svedčia i veselé farby a nemusí byť odetá do klasického sivého laku.

Práve naopak. Oranžovú v tomto prípade decentne dopĺňali imidžové 18-palcové disky kolies, predné full LED reflektory a rovnakou technológiou vybavené koncové svetlá. Jedinou nevýhodou nápadného laku je, že pochádza z „fleetovej“ ponuky farieb. V praxi to znamená, že ak si túto Octaviu objednáte, fabrika ju vyrobí až vtedy, keď dostane objednávku na ďalšie vozidlo s rovnakým netradičným lakom.

Do tohto sa oplatí investovať

Ak je v tomto prípade farba hviezdou interiéru, v kabíne najviac žiari plne digitálna prístrojová doska. Octavia ju do vienka dostala len nedávno a vo výbave Style je k dispozícii za príplatok 443 eur. Virtuálny kokpit je prehľadný, ponúka viacero režimov usporiadania a zobrazuje základné údaje o aktuálnej jazde či vozidle, ale napríklad aj prehrávané médiá či mapové podklady.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť