Online stenčuje náskok televízií

V Spojených štátoch budú podľa odhadov výskumnej spoločnosti eMarketer už tento rok výdavky do digitálnej reklamy vyššie ako prostriedky zadávateľov investované do tradičných médií, ako je televízia, rádiá a noviny.

02.10.2019, 09:42 | Vladimíra Orgoňová | © 2019 News and Media Holding

Na Slovensku si však budeme musieť počkať na tento stav ešte pár rokov, odhadujú mediálne agentúry. V USA nastáva situácia, keď inzercia smerovaná do onlinu začína tvoriť viac ako polovicu celého reklamného trhu. Digitálny reklamný priemysel v USA roky stabilne rastie predovšetkým vďaka silnému duopolu Facebook – Google. Dynamiku rastu objemu výdavkov v online dokresľuje, že ešte pred štyrmi rokmi tvorili výdavky v digitáli zhruba polovicu peňazí investovaných do zvyšných mediatypov.

Googlu a Facebooku sa mimoriadne darí napriek kauzám, pokutám či značnému riziku regulácie, ktoré sa spoločností týka doma aj v zahraničí. Firmy tým zásadnejšie netrpia, vlani k sebe stiahli 60 percent celého digitálneho priemyslu v USA, čo predstavuje približne 65 miliárd dolárov. Budúci rok by už ich tržby mali stúpnuť na 77 miliárd. Silnejúcim hráčom je postupne Amazon, ktorému patril v roku 2015 len 1,2-percentný podiel na výdavkoch do digitálnej reklamy v USA, ale v roku 2019 je to už 8,8 percenta. Podľa odhadov eMarketera minú inzerenti v USA v tomto roku na online reklamu 129 miliárd dolárov. Na reklamu v tradičných mediatypoch plánujú dať okolo 109 miliárd dolárov. Pri tomto vývoji zostávajú v úzadí najmä noviny a časopisy, ktorým predpovedajú ďalší pokles.

Tempo rastu onlinu sa však zároveň zrejme blíži k vrcholu – mediálna sieť Magna súhlasí, že mediatyp si tento rok vezme najviac, okolo 57 percent výdavkov, no medziročný nárast sa po rokoch spomalí – na 16 percent, kým posledných šesť štvrťrokov to bolo v rozmedzí od 19 do 22 percent. „Myslím si, že sme dosiahli bod zlomu v digitálnej reklame,“ povedal výkonný viceprezident Magna Global Vincent Létang s dôvetkom, že spomalenie, ktoré Magna a ďalšie agentúry očakávali už roky, nastalo. Ako dodáva, „nič nemôže navždy rásť 20-percentým tempom“. Agentúra Zenith predpovedá do roku 2021 spomalenie ročného nárastu priemerne o 10 percent. Ale stále je to dvojciferný rast, ktorý iné mediatypy nedosahujú.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť