Polus sa takmer po 20 rokoch premenuje na Vivo!

Prvé veľké nákupné centrum v Bratislave sa stalo takmer za dve dekády ikonou hlavného mesta. Posledné roky však jeho sláva postupne upadala a na Polus City Center niektorí pomaly zabúdali, hlavne kvôli silnej konkurencii. Majiteľ Immofinanz chce však dať svojmu centru nový život – po začatí rozsiahlej rekonštrukcie prichádza aj s rebrandingom. Polus zmení názov začiatkom novembra, má byť marketingovo príťažlivejší.

Maximálny rozpočtový deficit by mal byť 0,5 percenta

Deficit verejných financií by v budúcom roku mal byť maximálne 0,5 percenta hrubého domáceho produktu. V súvislosti s aktuálnou prípravou rozpočtu na budúci rok, ktorú komplikuje zhoršujúca sa ekonomická situácia aj nové prijímané opatrenia, to po piatkovom rokovaní vlády vyhlásil minister financií Ladislav Kamenický. Ministerstvo je momentálne v záverečnej fáze prípravy návrhu rozpočtu, do vlády ho musí predložiť do 15. októbra. Známa je už najnovšia makroekonomická aj daňová prognóza, ktoré naznačujú veľké výpadky daňových a odvodových príjmov štátu v nasledujúcich rokoch.