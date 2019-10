Rok Jaguaru

02.10.2019, 09:41 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Do investície štvrtej automobilky na Slovensku sa vkladali veľké očakávania. Nešlo len o objem preinvestovaných peňazí a plán zamestnať tisícky ľudí. Išlo najmä o prestíž Slovenska ako automobilovej krajiny. Po roku fungovania Britov na tunajšom trhu možno už v niečom bilancovať. Aktuálne podnik pripravuje rozbehnutie výroby druhého modelu, a tak sa zdá, že sa nestihlo málo.

Svoj prvý rok na novom pôsobisku však doteraz inak videli zamestnanci. Bolo počuť ich kritiku nedostatkov v závode. Sami totiž vychytávali prvé „muchy“ ostatného roku novej prevádzky, tak ako nájomníci v novom byte. Po prvom roku fungovania Jaguaru v Nitre jeho šéf ubezpečuje, že pracuje na tom, aby všetky chyby odstránil, a automobilka má na to byť tým, čo v nej videli tisícky ľudí z nitrianskeho regiónu a zo širšieho okolia Slovenska.

V mnohom to však aj podľa neho bude závisieť od faktorov, na ktoré ani samotná automobilka dosah nemá. Alebo len v malej miere.

V prvom rade o jej úspechu či neúspechu rozhodne samotný trh a dopyt po jej – do istej miery špecifických – vozidlách, ktoré predáva od Ameriky až po Čínu. Doba sa totiž mení a predaj klesá na viacerých trhoch. Do karát v najbližších mesiacoch automobilke nezahrá ani brexit, najmä ak bude bez dohody. Práve Jaguar by naň mohol tvrdo doplatiť. Už teraz fabrika nechce komentovať, nakoľko je vyťažená, aj keď v nábore nových ľudí pokračuje.

A tam leží aj ďalší problém svetlých zajtrajškov pre Britov. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na Slovensku. V tejto problematike by mala viac aj slovami šéfa Jaguar Land Rover v Nitre Russella Leslieho urobiť vláda. Podporou a skvalitňovaním vzdelanosti už v školách, pretože krajina bude potrebovať čoraz viac inžinierov a kvalifikovaných ľudí. Je pozitívne, že Briti premýšľajú o Slovensku už aj týmto spôsobom a že v nás nevidia len manufaktúrnu krajinu, ale aby potvrdili, že to u nás myslia vážne, musí Jaguar pokračovať v tom, čo začal. A to napriek nepriazni, ktorá sa v čase, keď Briti prvýkrát začali kopať zem blízko Nitry, dala ťažko odhadnúť. Všetkému sa totiž časom dá prispôsobiť a aj z chýb sa učia víťazi.