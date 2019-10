Slovensko je ekologický dinosaurus

Slovensko sa vďaka výhodnej polohe stalo vyhľadávanou turistickou destináciou v Európe. Vysoké Tatry zabezpečujú, že i počas leta sa teploty v rekreačných strediskách hýbu okolo prijateľných 35 stupňov. Vizionárski lesníci, ktorí v prvej polovici 21. storočia vysadili na úbočiach hôr milióny stromčekov, urobili z našej krajiny jednu z posledných zelených oáz v niekdajšom miernom klimatickom pásme.

02.10.2019, 09:41 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Po tom, čo pobrežné oblasti zmizli pod vodou, sa ľudia presunuli do vnútrozemia a do vyššie položených pásiem. V Európe vznikajú púšte, časť kontinentu pustošia búrky a zmeny počasia. Na Štrbskom Plese je jedna z najväčších plantáží ananásov. Píše sa rok 2119 a svet prehral boj so zmenou klímy.

Aj takto katastroficky môže vyzerať budúcnosť planéty, ak ľudstvo nezačne konať. Ekologickí aktivisti a odborníci vyzývajú politikov, aby prešli od rečí k činom. Aj preto sa najväčšie európske združenie environmentálnych neziskových organizácií CAN Europe rozhodlo vystaviť vysvedčenie europoslancom, ktorí v parlamente sedeli medzi rokmi 2014 až 2019. Slovensko dopadlo viac ako mizerne.

Smer ako najzelenšia strana?

Prieskum organizácie CAN Europe sa zameral na 21 hlasovaní europoslancov. Týkali sa desiatich oblastí, napríklad emisií pri obchode či energetickej efektivity. Členovia CAN Europe sledovali hlasovania podľa národných politických strán v Európskom parlamente. Za „zelené“ hlasovanie dostali najviac 10 bodov. Potom strany na základe dosiahnutých bodov rozdelili na ochrancov zeme (skóre 10 až 5 bodov), spomaľovačov (4,9 až 2,5 boda) a dinosaury (2,4 boda až 0 bodov). Najhoršie z prieskumu vyšli Poliaci, tesne za nimi je Slovensko a Česko. Prekvapilo len Maďarsko, kde sa našlo šesť poslancov ochrancov. Aj tu sú však trinásti – väčšina – dinosauri.

