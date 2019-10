Súčasné elity musia pochopiť, ako pracujú emócie

Rozum je len otrokom vášní, vyhlásil pred dvom storočiami David Hume. Práve tento výrok by dnes mali mať na mysli politické elity. O tom, že výrok škótskeho filozofa platí dodnes, svedčí aj kniha Wiliama Daviesa Nervous States: How Feeling Took Over the World.

02.10.2019

Profesor politickej ekonómie v nej ponúka návod, ako pochopiť úlohu emócií v dnešnom digitálnom svete. Podľa neho sú dnes demokracie pod tlakom pocitov ako nostalgia, resentiment, hnev či strach. Svedčí o tom aj podtitul knihy – Ako si emócie podmanili svet. W. Davies sa knihou pridáva k diskusii o súčasnom náraste populizmu, erózie demokratických režimov pod tlakom autokratických vládcov, náraste množstva dezinformácií, hoaxov či vplyve sociálnych médií. Namiesto povrchnej akademickej kritiky však zostupuje zo slonovinovej veže, aby ponúkol dôkladnejšie zamyslenie nad stavom vecí. Experti pod paľbou Do centra pozornosti stavia toľko kritizovaných expertov. Radí medzi nich tvorcov politík, elitných novinárov či takzvaných verejných intelektuálov. „Novinári, sudcovia a experti sú dnes pod veľkým tlakom. Čoraz menej ľudí si myslí, že sú nezávislí. Ich schopnosť reflektovať pravdu či už ako vedci, profesionáli, novinári, alebo politickí poradcovia sa čoraz viac napáda a kritizuje ako zahľadená do seba,“ píše autor. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



