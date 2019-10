Turistický obor – aj bez svetových atrakcií

Nemajú teplé more, z Álp sa im čosi ušlo, ale zase nie veľa, mestá, ktoré sú pre celý svet atrakciou, ako je napríklad Paríž či Londýn, tam nie sú.

Napriek tomu je Nemecko turisticky atraktívna krajina, dokonca jedna z najnavštevovanejších destinácií sveta. Minulý rok tam prišlo takmer 40 miliónov turistov zo zahraničia, čo Nemecko zaradilo v rebríčku UNWTO (Svetovej organizácie cestovného ruchu) medzi TOP 10 najnavštevovanejších štátov sveta, a to na ôsme miesto.

Tri štvrtiny populácie dovolenkujú

Ale aj chuť Nemcov cestovať je obrovská, a to nielen do zahraničia. Každý rok sa na nejakú dovolenku vyberú viac než tri štvrtiny nemeckej populácie a veľkú časť relaxu trávia vo vlastnej krajine. Hovoria o tom čísla o prenocovaniach v nemeckých ubytovacích zariadeniach. Tie už deväť rokov po sebe rastú, a to v obidvoch kategóriách – pri domácich aj zahraničných návštevníkoch.

Minulý rok ich bolo podľa Spolkového štatistického úradu spolu 477,6 milióna, z toho zahraniční návštevníci strávili v Nemecku dokopy necelých 88 miliónov nocí, o zvyšok, takmer 390 miliónov nocí, sa zaslúžili domáci. A všetci spolu tu v roku 2018 minuli 358 miliárd eur. Na zreálnenie týchto čísiel a dokumentovanie toho, akým turistickým obrom Nemecko je: na Slovensku strávili domáci a zahraniční hostia v roku 2018 15,5 milióna nocí.

