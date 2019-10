Vojna v SaS môže jej voličov len tešiť

Jedna stará anekdota hovorí o človeku, ktorý mal veľmi rád svojho psa. Jeho láska k chlpáčovi bola taká veľká, že keď mu bolo treba odseknúť chvost, nedokázal to urobiť naraz a radšej mu ho sekal postupne po malých kúskoch… Aj Richard Sulík má svoju stranu rád, ale odmieta riešiť jej problémy v zdĺhavom a bolestnom procese. Rozhodol sa urobiť radikálny rez a zachrániť ju pred pomalým rozpadom. Preto oznámil, že na volebnej kandidátke SaS nebudú straníci združení okolo podpredsedu Ľubomíra Galka, a zároveň ich vyzval na odchod.

02.10.2019, 09:41 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

R. Sulík má v takýchto procesoch prax a zjavne si verí. SaS sa štiepila už viackrát a vždy sa pozviechala. Lenže tentoraz je to predsa len iné. Dnes vzbúrenci nevedú žiadnu názorovú bitku ako v minulosti. Ide výhradne o mocenský boj. Výsledkom nemá byť iná SaS, kde nového predsedu dopĺňa hodnotová zmena. Cieľom je len iné vedenie. Keď v roku 2013 opúšťalo R. Sulíka päť poslancov a 75 členov, takisto bola v pozadí neúspešná snaha o výmenu lídra, ale podstatou bola túžba po inej vízii strany a Juraj Miškov neskôr priznal, že celý rozkol súvisel najmä s nesúhlasom s pádom vlády na eurovale. Keď o štyri roky odchádzal Jozef Mihál a potom Martin Poliačik, argumentovali absenciou skutočnej liberálnej orientácie SaS. Predsedovi strany vyčítali, že hovorí len o ekonomike a peniazoch a vo svojich čoraz radikálnejších názoroch sa nedokázal dostatočne vyhraniť voči Marianovi Kotlebovi.

Platforma dnešných vzbúrencov žiadne názorové vyhranenie nenesie. Celkom úprimne priznáva, že nevznikla ako prejav nesúhlasu s konkrétnou politikou strany, ale len ako reakcia na mocenský ťah R. Sulíka, ktorým si na mimoriadnom kongrese poistil predsednícku stoličku na ďalšie štyri roky. Ľ. Galko sa obmedzil na konštatovanie, že v niektorých veciach má iný pohľad na zahraničnú politiku a možno by volil iné slová, ale inak s názorovou výbavou R. Sulíka súhlasí.

Voličovi môže byť v zásade jedno, kto ťahá káru s myšlienkami na usporiadanie spoločnosti a štátu, s ktorými sa stotožňuje. Jediné, čo ho musí zaujímať, je, či ten náklad vedenie strany dotiahne až do vlády a bude schopné ho presadiť aj v praxi.

Preto je pre voliča SaS lepšie, aby sa vnútorné trenice medzi dvoma rozštiepenými krídlami SaS vyriešili raz a navždy ešte pred voľbami. V opačnom prípade by sa poslanecký klub zložený z rozvadených členov takmer určite po voľbách rozštiepil, hoci to dnes galkovci zapálene odmietajú. Ak by bola SaS súčasťou budúcej vládnej koalície, jej rozpad by znamenal vážne komplikácie pre stabilitu celej vlády. Výrazne by tiež utrpela povesť všetkých súčasných opozičných strán z hľadiska ich schopnosti vydržať spolu aspoň štyri roky bez vážnych problémov či rovno predčasných volieb. Preto sú Sulíkove čistky pre voličov celej dnešnej opozície dobrou správou.