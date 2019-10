Záporné úroky sa stávajú novým normálom

Koncom septembra 2019 šokovala Prima banka finančný svet. Šiesta najväčšia slovenská banka podľa aktív s trhovým podielom o niečo väčším ako päť percent dokázala to, čo sa nepodarilo ešte žiadnej inej slovenskej inštitúcii: umiestnila svoje dlhopisy so záporným výnosom. Investori poskytnú banke viac ako 503 miliónov eur a finančná inštitúcia im po siedmich rokoch vráti iba 500 miliónov eur, o približne tri milióny menej. Tak fungujú záporné výnosy v praxi. Napriek tomu, že so zápornými výnosmi sa obchodujú aj dlhopisy slovenskej vlády, ani ministerstvu financií sa ešte nepodarilo emitovať dlhopisy s negatívnym výnosom.

02.10.2019

Úspech aukcie Prima banky má však ešte o čosi širší kontext. Touto emisiou sa totiž stala prvou firmou zo strednej a východnej Európy, ktorá zaznamenala pri svojej aukcii záporný výnos. Prima banka tak otvorila brány záporných výnosov do celého stredo- a východoeurópskeho regiónu. Je pritom pravdepodobné, že čoskoro ju budú nasledovať ďalšie banky, štáty, ale aj väčšie korporácie. Fixácia výnosov Banka emitovala dlhopisy kryté portfóliom hypoték, ktoré poskytla svojim klientom. Týmto spôsobom si zabezpečila lacné refinancovanie zdrojov. Model fungovania každej retailovej banky je jednoduchý. Banka rozdáva dlhodobé úvery a financuje ich krátkodobými zdrojmi, napríklad vkladmi od klientov. V takom prípade zarába na rozdiele medzi úrokmi z poskytnutých hypoték a úrokmi z vkladov svojich klientov. Tento biznis je pre banku ziskový, ale iba v prípade, že dlhodobé úrokové sadzby sú vyššie ako krátkodobé úrokové sadzby. V poslednom období však dlhodobé sadzby padajú rýchlejšie ako tie krátkodobé. Odborne sa to nazýva, že výnosová krivka sa splošťuje. Marže bánk sa znižujú. Pre bankový sektor nastáva ešte horšie obobie v prípade, že výnosová krivka sa zmení na inverznú – krátkodobé sadzby sa stávajú vyššími ako dlhodobé. Vtedy banky strácajú svoju úrokovú maržu a prestávajú mať záujem poskytovať úvery, keďže pre ne nie sú rentabilné či sú až príliš rizikové. Aj z tohto dôvodu si svoju ziskovú maržu už dopredu chránia napríklad emisiou krytých dlhopisov, pomocou ktorých zafixujú svoje budúce výnosy. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



