Ak chcete v gastronómii len zarobiť, ste na ceste zlyhať

Keď príde hosť do reštaurácie alebo kaviarne, očakáva nielen jedlo servírované s úsmevom a skvelú kávu, ale i dobré služby a príjemný personál. Nie je hlúpy. Rýchlo pochopí, aký vzťah má majiteľ k prevádzke, či mu na zamestnancoch a hosťoch naozaj záleží. Realita je často taká, že hoci úroveň gastronómie na Slovensku rastie, služby zaostávajú. To chce zmeniť Simona Budinská, ktorá stojí za webovým projektom Kavičkári a najnovšie vydala knihu o gastrobiznise Gastrolove.

Simona je presvedčená, že veľmi ďaleko to môžete dotiahnuť aj za sporákom – ak vás práca napĺňa a robíte ju s nadšením. Projektom Gastrolove cieli na študentov stredných odborných škôl a začínajúcich podnikateľov, aby im na pozitívnych príkladoch kaviarní a reštaurácií ukázala, ako prežiť a uspieť v tvrdej konkurencii. Kniha má ambíciu mladých ľudí predovšetkým inšpirovať a naučiť niečo, čo sa od učiteľov v škole zrejme nedozvedia.

Inšpirácia v rodine

Simona hovorí, že hoci vlastnú kaviareň (zatiaľ) nezaložila, gastro má v krvi. Jej rodičia, tety i krstní v tejto sfére pracovali celý život. Jej mama kedysi otvárala hotel Forum v Bratislave, dnes riadi cateringovú agentúru. Otec zasa pracoval na vedúcich postoch v rôznych hoteloch na Slovensku aj v zahraničí, napríklad v hoteli Danube a v Schloss Hotel Wilhelminenberg.

Keď sa v roku 1989 otvorili hranice, Simonin otec odišiel pracovať do zahraničia, aby získal nové skúsenosti. Po nejakom čase od svojho rakúskeho šéfa dostal lyže a celý nový výstroj ako poďakovanie za to, že uňho pracoval. „Len za to, že bol zo Slovenska a snažil sa pracovať. Niekedy si na to so smútkom spomeniem, keď vidím, ako nadradene sa správame k ľuďom iných národností,“ hovorí Simona.

Sama počas štúdií na vysokej škole pracovala za barom v rodinnej reštaurácii. S rodičmi zažila v podnikaní úspechy i strmé pády. „Keď prišla kríza, úbytok zákazníkov sme pocítili okamžite, zo dňa na deň,“ spomína. „Vtedy ešte neboli rozšírené sociálne siete. Chcela som preto urobiť návod, ako uspieť a riešiť krízu v gastronómii, a to v knihe dávam do uceleného celku,“ vysvetľuje.

Škola je začiatok

Kniha, ktorú Simona nazýva (ne)učebnica, má presvedčiť študentov,

