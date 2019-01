Arca Capital kúpila elektrárne z kauzy biomasaker

Dve veľké elektrárne z kauzy biomasaker ovládla investičná skupina Arca Capital. Stalo sa tak v závere minulého roka. V oboch elektrárňach, v Bardejove a v Topoľčanoch, mala skupina podiely už od roku 2016. Len to nebolo verejne známe. Až teraz vyplatila ostatných majiteľov a vystúpila z tieňa.

30.01.2019, 09:43 | Ján Kováč | © 2019 News and Media Holding

Stalo sa tak v období, keď obe elektrárne riešia reputačné problémy. Lesoochranárske združenie VLK ich obvinilo, že spaľujú aj kvalitné drevo. Výsledkom bola nová legislatíva, podľa ktorej sa má spaľovanie kvalitného dreva obmedziť.

Celková hodnota transakcie bola podľa zástupcu firmy Arca Capital Mateja Danóciho 60 miliónov eur. Suma zahŕňa získanie prvých podielov v roku 2016, tých zvyšných v roku 2018 a tiež splatenie záväzkov voči bankám.

Dilema o biomase

Arca by chcela elektrárne prepojiť so svojimi inými aktivitami. V Topoľčanoch by chcela vykurovať vlastné pripravované priemyselné parky, na východnom Slovensku kúpiť ďalšie píly, z ktorých by potom získala odpadové drevo. Kúpiť by chceli aj lesy.

