Často mám pocit, že v daňovom práve platí prezumpcia viny

Predstava súdneho sporu s Finančnou správou (FS) nepatrí práve medzi najkrajšie predstavy podnikateľa.

30.01.2019, 09:43 | Ján Záborský | © 2019 News and Media Holding

Prevláda skôr presvedčenie, že to nemá význam, lebo nie je šanca vyhrať, respektíve vládne predpoklad, že to daniari podnikateľovi vrátia. Advokát Patrik Benčík, naopak, hovorí, že význam to má – aj úradníci sú ľudia, robia chyby a nie je dôvod, aby za ne platil podnikateľ.

Kedy sa podnikateľom oplatí sporiť sa s Finančnou správou?

Určite sa oplatí sporiť s FS, z 200 žalôb sme vyhrali zhruba 60 až 70 percent. Na daňové kauzy sa špecializuje málo advokátov, možno sto z celkovo šesťtisíc. Strávil som dva roky na Finančnej správe, bez toho by som asi tiež nerobil daňového advokáta. Často je to papierová vojna medzi advokátom, daňovým subjektom a FS. Mal som napríklad prípad, keď FS vykonávala 22 daňových kontrol toho istého subjektu súčasne. To už hraničí s obmedzovaním práva na podnikanie, lebo ten subjekt celý čas len reaguje na podania daňového úradu. Daňový subjekt dostane stostranový protokol, nasleduje stostranové rozhodnutie, to treba celé preštudovať. V takomto spore navyše klient nemá inú možnosť, ako sa nechať zastupovať advokátom. Zákon to vyslovene požaduje.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť