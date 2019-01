Kuciaka si mala pred vraždou lustrovať polícia

Zavraždeného novinára Jána Kuciaka si niekoľko mesiacov pred vraždou lustrovali v databáze na policajnom prezídiu, napísal ako prvý týždenník Plus 7 dní. Podľa informácií Denníka N to mal robiť riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície Pavol Vorobjov na pokyn vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Mal tak vypovedať na vypočutí. T. Gašpar toto obvinenie popiera. „Takýto príkaz som nikdy nevydal! Nemám o týchto tvrdeniach z vyšetrovania žiadne informácie, preto sa nedokážem k veci bližšie vyjadriť,“ reagoval pre denník. Informácie odmietol komentovať aj P. Vorobjov. Lustrácia v policajných databázach zahŕňa zisťovanie základných údajov o záujmových osobách: kde bývajú, aké majú rodinné pomery, či vlastnia auto alebo zbraň. Podľa už skôr zverejnených informácií zavraždeného novinára s priateľkou sledoval bývalý príslušník SIS Peter Tóth, ako aj syn majiteľa SBS Bonul Norbert Bödör s kontaktmi na políciu: pre kontrovezného podnikateľa Mariána Kočnera. Na vyšetrovanie vraždy sa teraz chce ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorej radí práve Tibor Gašpar, pýtať prezident Andrej Kiska. Opoziční Obyčajní ľudia zasa dávajú podnet prokuratúre, aby lustráciu Jána Kuciaka prešetrila.

Zdroj: Trend.sk

Eni a OMV investujú v Emirátoch

Talianska ropná spoločnosť Eni a rakúska skupina OMV vstupujú do ropného koncernu Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zo Spojených arabských emirátov. Taliani získajú dvadsať percent a Rakúšania pätnásťpercentný podiel v rafinérskej divízii, ako aj v novozriadenom spoločnom obchodnom podniku s arabskou firmou. Hodnota investície dosahuje celkovo 5,8 miliardy dolárov. ADNOC získa vďaka transakcii napojenie na európske trhy. Eni bude môcť rozšíriť svoje aktivity do ďalších oblastí mimo Afriky, kde je najväčším zahraničným producentom ropy a plynu. OMV sa posilní v spracovaní ropy mimo Európy.

Gréci odobrili názov Severné Macedónsko

Po 27 rokoch sporov týkajúcich sa názvu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko prišlo ku konečnému uzmiereniu. Grécky parlament tesnou väčšinou schválil medzištátnu dohodu so Skopje o zmene názvu susednej krajiny na Severné Macedónsko. Výmenou za to Grécko stiahne svoje námietky proti tomu, aby sa táto krajina stala členom NATO a prípadne aj Európskej únie. Macedónsko už dohodu ratifikovalo a zmenilo svoju ústavu tak, že do nej začlenilo dodatok o premenovaní krajiny. Okrem toho tiež mení označenie rôznych pamätníkov či úradných dokumentov a symbolov pripomínajúcich staroveké (grécke) Macedónsko.

Siemens a Alstom bojujú za vlakovú fúziu

Nemecký priemyselný koncern Siemens a francúzska spoločnosť Alstom sa snažia rozptýliť obavy regulačných orgánov Európskej únie z plánovaného zlúčenia svojich vlakových divízií. Firmy ponúkli nové opatrenia a ústupky, aby získali súhlas s fúziou, vďaka ktorej by vznikol najväčší výrobca vlakov na starom kontinente s ročnými tržbami zhruba 15 miliárd eur a svetová dvojka za čínskym lídrom CRRC. Alstom je známy produkciou francúzskych rýchlovlakov TGV, Siemens zasa nemeckými rýchlovlakmi ICE. Európska komisia by mala rozhodnúť o osude transakcie, ktorú podporujú vlády oboch krajín, začiatkom februára.