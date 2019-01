30.01.2019, 09:43 | Jozef Prosnan | © 2019 News and Media Holding

Bolo to dosť odvážne, nechať modelový rad strednej triedy Volvo S60/V60 tak dlho nadsluhovať. Veď trhové preferencie naháňal už od roku 2010.

Inak povedané, druhá generácia predstavená vlani odštartovala päť minút po dvanástej. Že ako prvé ohlas trhu testuje nové V60, teda kombi, potvrdzuje trend, podľa ktorého kombi dnes už nie je len úžitkovým prílepkom, ale po každej stránke minimálne rovnocennou verziou limuzín, sedanov, hatchbackov...

Podľa očakávania je novinka od gruntu iná – nielen na pohľad, ale aj technicky. Základ tvorí modulárna platforma SPA (Scaleable Product Architecture) namiesto fordovej. Využíva ju už rad 90 aj SUV XC60. Základné technické charakteristiky testovaného exemplára dopĺňa výkonnejší z dvoch štvorvalcových turbodieslov – D4. Mimochodom v štvorčlennej zostave ponúkaných motorov figurujú aj dva benzínové, tiež dvojlitrové štvorvalce. Dieslu sekunduje osemstupňová automatická prevodovka ako alternatíva k šesťstupňovej manuálnej a v zábere sú len predné kolesá, hoci k motoru D4 sa dá nakonfigurovať, podobne ako k benzínovému T6, tiež pohon AWD. V poradí tretia úroveň vybavenia Inscription zo štyroch možných vyháňa cenu zo základných 42 490 eur na 49 040 eur. K tomu pätoro doplnkových balíkov a máme konečnú sumu testovaného exemplára – rovných 67 000 eur.

Skvostná obývačka

To, čo som napísal o vzhľade exteriéru, prakticky do bodky platí o stvárnení zóny vodiča. Vidím už známy koncept architektúry s vysokým a robustným stredovým panelom elektronickým prístrojovým štítom a na výšku orientovaným displejom multimediálneho a informačného čisto dotykového systému Sensus. Takto nejako si predstavujem vkusne zariadenú obývačku s high-tech elektronikou. Áno aj s ozvučením Harman/Kardon Premium Sound s výkonom 600 W. Tak čisto prekreslenú produkciu v autách len tak nepočuť. K systému patrí tiež CD prehrávač zabudovaný na nezvyklom mieste v boxe pod stredovou opierkou. K tomu fajnové materiály vrátane jemnej kože, typická podmanivá vôňa a nevtieravé ambientné osvetlenie. Šoférska pozícia mi maximálne vyhovuje. Sedím nízko nad podlahou hlboko zaborený v kresle s plným elektrickým servisom, nastaviteľným sedákom aj regulovateľným zovretím bočníc. Cez efektný takmer kolmo k smeru jazdy sklonený multifunkčný volant s vyhrievaným vencom sledujem dobre tienený prístrojový štít. Obraz sa mení podľa zaradeného jazdného módu. Keby som v režime Eco videl aj otáčkomer, bol by som celkom spokojný. Uvažujem nad nezvykle orientovaným 9& monitorom a prichádzam k záveru, že keď si na ňom premietnem navigačnú mapu v smere jazdy, vidím väčší výsek trasy. Teda v poriadku. Aj vysoké rozlíšenie a promptná reakcia na dotyk mi konvenuje. Na druhej strane, v množstve drobných ikoniek sa hlavne na začiatku strácam. Pritom s obrazovkou musím neustále komunikovať. Či už mienim aktivovať alebo deaktivovať asistenčné systémy, zmeniť teplotu v interiéri, upraviť bedrovú oporu... Verte, dosť to rozptyľuje.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť