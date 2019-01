Pod rakúskym velikánom

30.01.2019, 09:43 | Zuzana Zimmermannová

Nekonečné prechádzky chodníčkami Národného parku Vysoké Taury, lyžovačka bez tlačenice, horský prameň priamo vo vodovodnom kohútiku či pochúťky Východného Tirolska sú lákadlami, ktoré sa človeku len tak nezunujú. Obdiv si však zaslúži aj miestny cit pre udržateľný rozvoj, ktorým by sa mohli inšpirovať v nejednom horskom stredisku.

„Obklopí vás panoráma s vyše šesťdesiatkou trojtisícových vrcholkov, navarí vám jeden z najlepších tirolských kuchárov a pod krídlami orla vás poriadne rozmaznajú, veď uvidíte,“ hovorí nám vlekár v dedinke Kals am Grossglockner, keď zababušený v hrubej vetrovke vykladá debničku z prichádzajúcej kabíny. Návšteva Adler Lounge, najvyššie položenej reštaurácie vo Východnom Tirolsku, by podľa neho nemala chýbať na cestovateľskom zozname, a to vraj za každého počasia. Necháme si poradiť a nasadáme do kabínovej lanovky, ktorá nás za pár minút vypľuje na vrchu Cimaross. Tu, vo výške 2 621 metrov nad morom, nás víta futuristická presklená stavba s terasou a panoramatickou plošinou. Stačí sa postaviť a začať počítať desiatky trojtisícoviek posypané snehom, nad ktorými sa týči najvyššia rakúska hora Grossglockner – výhľad hodný zarámovania. Vonku však duje mrazivý severák, pri ktorom prsty stláčajúce spúšť fotoaparátu rýchlo strácajú teplo, a tak mierime rovno k stolu.

Pod orlím dozorom

Nad famóznymi špenátovými taštičkami na rajčinovom masle s parmezánom a horúcou jablkovou štrúdľou s vanilkovým krémom, ktoré tu pripravuje šéfkuchár ocenený dvomi čiapkami Gault Millau, sa Thomas Krobath rozhovorí o desaťročí výrazných zmien, ktoré obec dostali do hľadáčika turistov. „V roku 2009 prišlo k prepojeniu lyžiarskych stredísk Kals a Matrei kabínovou lanovkou, vďaka čomu vznikla skvelá lyžiarska hojdačka,“ hovorí rodák z neďalekej obce Heiligenblut, ktorý sa pred dvomi rokmi stal spolumanažérom oceňovaného horského strediska Gradonna. „Išlo o komplexný projekt z pera rodinnej firmy Schultz Gruppe. K novým vlekom pribudla aj táto vyhliadka s tromi reštauráciami a apartmánmi v oblakoch a o tri roky neskôr štvorhviezdičkový hotel Gradonna s apartmánovými domami na úpätí zjazdovky. Kals chytil druhý dych a prilákal sem novú vlnu zvedavcov z celého sveta. Kto vie, ako by to tu dnes vyzeralo, keby sa projekt nezrealizoval,“ zamýšľa sa Rakúšan. V súčasnosti je lyžiarske stredisko Grossglockner Kals-Matrei najväčším vo Východnom Tirolsku a za dobrého počasia aj jedným z najkrajších v celých Alpách. Zlatým bodom areálu je práve vrchol Cimaross, z ktorého sa poľahky spustíte po dlhočiznej 11-kilometrovej zjazdovke do Kalsu alebo po spleti čiernych, červených a modrých zjazdoviek do mestečka Matrei. Dlhé čakanie na vleky tu nehrozí, všetko prebieha plynulo ako na bežiacom páse.

Pred odchodom z Adler Lounge premýšľam, ako to vlekár myslel s krídlami orla, keď mi zrak padne na obrovskú vtáčiu konštrukciu vznášajúcu sa nad interiérom. Názov je však spätý aj s Orlou cestou – najznámejšou diaľkovou turistickou trasou v Alpách. Tiahne sa 320 kilometrov naprieč celým Tirolskom a tvarom pripomína siluetu orla s roztiahnutými krídlami. Má aj svoju kratšiu, no o nič menej grandióznejšiu východotirolskú verziu medzi vrchmi Venediger a Grossglockner, ktorej klenoty možno sledovať cez presklené steny reštaurácie. Komu sa zunujú výhľady, môže si pozrieť pôsobivý balet hrncov a varešiek v otvorenej kuchyni. „Nechcete si na chvíľu oddýchnuť od lyžiarok?“ pýta sa sympatická čašníčka a vzápätí nás vedie o poschodie vyššie, kde už pred útulnou kaviarňou čaká košík plný froté papučiek, do ktorých stačí vkĺznuť a uzavrieť výškový zážitok pri šálke bylinkového čaju. Veď vysokohorských kalórií sa zbavíme na svahu – pri 42 km zjazdoviek máme čo robiť.

