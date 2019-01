Prečo zákon ministerky Lubyovej nezlepší postavenie učiteľov

Školy vo väčších mestách sužuje nedostatok učiteľov. Riaditelia bratislavských škôl ešte pár dní pred začiatkom nového školského roka prosia dôchodcov, aby sa vrátili k deťom do tried. Polovica škôl učí informatiku neodborne. Učitelia fyziky, matematiky a cudzích jazykov upozorňujú, že mladých kolegov vídajú na školách čoraz vzácnejšie.

Ministerstvo školstva pod vedením Martiny Lubyovej v tejto situácii poslalo do parlamentu nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania. TREND sa pozrel na to, či nové opatrenia rezortu pomôžu prilákať do školstva mladých ľudí. Krátka odpoveď je, že nie. Zákon už dokonca stihol vyvolať nevôľu časti pedagogickej obce.

Platy a vzdelávanie

Odpor učiteľov vyvolal zámer zrušiť kreditové príplatky vo výške šesť alebo dvanásť percent k platu od roku 2023. „Desať percent dajú a dvanásť percent vezmú, vyhrali sme, gratulujem,“ napísala na sociálnej sieti napríklad učiteľka jednej z rožňavských základných škôl Klaudia Proschingerová s odkazom na zvýšenie platov učiteľov od januára tohto roka. Proti zrušeniu príplatkov protestovali školskí odborári aj Slovenská komora učiteľov. Vláda napokon zákon odobrila a poslala do Národnej rady SR napriek ich zásadným pripomienkam.

Kredity zaviedol ešte v roku 2009 minister školstva Ján Mikolaj (nominant SNS) pod tlakom učiteľov a ich združení. Upozorňovali na to, že v celej Európskej únii sú najslabšie platenými učiteľmi tí slovenskí. Rezort podmienil zvyšovanie platov kontinuálnym vzdelávaním učiteľov, ktoré bolo založené na zbieraní kreditov za školenia. Kredity mohol učiteľ premeniť na príplatok šesť alebo dvanásť percent k platu, prípadne na atestáciu a presun do vyššej platovej triedy.

