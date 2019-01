SNS zbrane do rúk nepatria

30.01.2019, 09:43 | Lukáš Kvašňák | © 2019 News and Media Holding

Nápad na opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby ilustruje, ako sa na armádu pozerá SNS na čele s predsedom Andrejom Dankom. Nostalgické volanie po jej obnovení je odtrhnuté od reality. Chýbajú financie, výbava, technika, infraštruktúra aj ľudia.

A. Danko pri vysvetľovaní, prečo je za návrat povinnej vojenskej služby, hovorí o „sociálnom a výchovnom hľadisku“ a že „mladí 18-roční chlapci“ by šesťmesačnú vojenskú službu potrebovali. Armáda tu však nie je na výchovu mladých ľudí, na to slúži rodina a školstvo. Možno na tomto fronte by mal predseda národniarov viac zabrať a napríklad nedávať deťom ako výchovný príklad získanie titulu za plagiát.

Ak je problémom nedostatok profesionálov v armáde a klesajúci záujem o vstup, možno by bolo lepšie sa zamyslieť, ako túto profesiu zatraktívniť. Prísť po troch rokoch s návrhom na zvyšovanie platov je síce pekné, otázka je, čo robili na ministerstve obrany doteraz. Rovnako na zamyslenie je, prečo dokáže česká armáda do aktívnych záloh prijať osemsto dobrovoľníkov, kým na Slovensku sa takto podarilo prilákať len štrnásť dobrovoľníkov.

Ako to v slovenskej armáde vyzerá, ukázala nedávno uniknutá prezentácia o prípravách na vojenskú prehliadku v súvislosti so 75. výročím SNP. Samotný generálny štáb v nej píše, že väčšinu prezentovanej techniky bude potrebné opraviť, vojaci nemajú dostatok vhodných stanov, problémy sú aj so zabezpečením zbraní a chýbajú aj zmluvy na rovnošaty.

