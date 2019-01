Spolupáchatelia nehorázností

Minulý týždeň sa na Slovensku stalo príliš veľa nehorázností, aby tento komentár mohol byť venovaný len jednej téme.

Martin Glváč postupoval podľa metodiky, ktorú vynašiel Robert Kaliňák. Keď sa už nemohol obhajovať tak, že robil z ľudí hlupákov, bránil sa tým, že robil idiota zo seba. Najskôr akýkoľvek kontakt s Alenou Zsuzsovou popieral, potom tvrdil, že do styku s ňou zapojil „tretie osoby“, a napokon vyhlásil, že komunikáciu mu odobril generálny prokurátor a Vojenské spravodajstvo. Všetko, čo k tejto veci povedal, boli preukázateľné lži a boli to aj lži extrémne slaboduché. Ako minister sa obrátil na vážnych ľudí s otázkou, čo má robiť s tým, že ho „kontaktuje neznáma žena“. Jaromír Čižnár ho s ňou poslal kade ľahšie a bývalý šéf vojenského spravodajstva Ľubomír Skuhra mu vraj odporučil, že „v týchto prípadoch je bezpečnejšie komunikovať cez tretiu osobu“. Glváč to vydáva za dôkaz, že dodržiaval pokyny „kompetentných orgánov“. Skutočnosť, že roky udržiaval dôverný vzťah s osobou, ktorá je obvinená z troch vrážd a ktorá bola dôverníčkou Mariána Kočnera, sa hrou na nesvojprávnosť obhájiť nedá.

Peter Pellegrini najskôr tvrdil, že Glváč bude musieť svoj vzťah so Zsuzsovou verejnosti vysvetliť, no hoci to podpredseda parlamentu neurobil, premiér – tak ako vedenie strany – zázračne obnovil dôveru voči Glváčovi. Nebol to jediný prípad, keď Pellegrini predviedol, že nie je o nič lepší ako šéfovia jeho strany. O ministerke školstva Martine Lubyovej povedal, že musí „pristúpiť k lepšiemu dovysvetleniu vecí“. Ako keby problém spočíval v tom, že Lubyová veci robí dobre, len ich nevie dobre vysvetliť. Skutočnosť je taká, že ich nevie „dovysvetliť“, lebo nevysvetliteľné sa vysvetliť nedá.

