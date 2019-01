Top projekty súčasnosti

Ešte donedávna najmenej dynamická slovenská automobilka – trnavská PSA Peugeot Citroën – potvrdila, že sa zapojí aj do výroby elektromobilov.

Najväčšia domáca drevospracujúca fabrika Mondi SCP zasa k svojej tradičnej výrobe grafického papiera pridáva v Ružomberku aj rozsiahlu výrobu papiera obalového. Oživil sa aj záujem o kupovanie a prevádzkovanie paroplynových elektrární. Rozbehlo sa tiež dlho očakávané spájanie na domácom poistnom trhu. No vôbec najvýznamnejšou správou zo slovenského sveta investícií bola za uplynulý polrok len nedávno zverejnená veľká investičná akcia košických oceliarní. Americký U.S. Steel ňou definitívne potvrdil svoje zotrvanie na Slovensku. Je o to cennejšie v čase, keď vzťahy Európy a USA počas prezidentovania Donalda Trumpa ochladli. Nový elán Američanov pre rozvoj košického hutníctva je tak dosť širokou náplasťou aj na nedávnu stratu ďalšej automobilovej investície, keď nemecké BMW v prvej polovici vlaňajška oznámilo, že svoju novú automobilku nepostaví pri Košiciach, ale pri východomaďarskom Debrecíne.

Takmer tisíchektárový košický priemyselný park Haniska stále čaká na prvých veľkých hostí. Preto je dobré, že neutíchajú ani príchody nových investorov do menej obsadených regiónov, kde stále chýbajú pracovné miesta. Česká BR Group napríklad v Trebišove zamestná pri novej výrobe vakov na sypké materiály vyše 200 ľudí. V Kriváni dá štvrť tisícke ľudí prácu taliansky výrobca sofistikovanejších káblov pre elektromobily Intercable.

