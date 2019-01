V ktorom vrecku skončia top švajčiarske hodinky

Za astronomických takmer 18 miliónov dolárov vydražili na jeseň 2017 v New Yorku najdrahšie náramkové hodinky na svete. Závratná suma za model Rolex Daytona, ktorý nosila americká filmová legenda Paul Newman, však neprekonala majstrovské dielo zhotovené v tridsiatych rokoch 20. storočia. Vreckové hodinky The Henry Graves Jr Supercomplication odklepli na ženevskej aukcii v roku 2014 za rekordných dvadsaťštyri miliónov dolárov.

30.01.2019, 09:43 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Unikátny kúsok pochádza z dielní exkluzívnej značky Patek Philippe, o ktorej sa v brandži špekuluje, že je na predaj. Stoosemdesiatročná firma v rukách rodiny Sternovcov je jedným z posledných nezávislých švajčiarskych výrobcov luxusných hodiniek, ktorí nepatria do širšieho zoskupenia značiek, ako napríklad Swatch alebo Richemont. Ak by sa Patek Philippe skutočne predávala, mohla by sa o ňu rozpútať poriadna bitka.

Keď bankári klebetia

Špekulácie o zmene majiteľa švajčiarskeho hodinárskeho klenotu rozdúchala nemecká privátna banka Berenberg. „Bolo zaujímavé počúvať na chodbách ženevského salónu hodiniek o tom, že Patek Philippe môže byť čoskoro na predaj,“ cituje Bloomberg z jej komentára. Banka predpokladá, že záujem o švajčiarsku ikonu by mohol prejaviť jeden z najväčších luxusných konglomerátov, ktorý má v portfóliu pomerne skromné zastúpenie hodiniek. Dá sa len odhadovať, že by to mohol byť francúzsky dom Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) alebo Kering.

Patek Philippe reči o tom, že je na predaj, nekomentuje. Ani si z nich nerobí ťažkú hlavu, keďže podobné konštrukcie sa zvyknú objavovať pravidelne v čase konania veľtrhov hodiniek vo Švajčiarsku. Tak trochu si za to môže aj samotná firma. Jej prezident Thierry Stern ešte v roku 2014 naznačil, že Patek Philippe by mohla opustiť svoju ženevskú základňu alebo zmeniť majiteľa, pokiaľ firme neklesne daňové bremeno. O niekoľko mesiacov neskôr však ohlásila 450-miliónovú investíciu do svojej centrály. Podľa portálu Robbreport.com niekedy v tom čase šéf LVMH Bernard Arnault (vlastní značky hodiniek Zenith, Hublot, Bulgari a Tag Heuer) núkal Sternovcom za odkúpenie Patek Philippe osem miliárd dolárov, no nepochodil. Dnes sa odplata za firmu môže hýbať medzi ôsmimi a desiatimi miliardami USD, uvažujú analytici banky Berenberg.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť