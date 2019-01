Všetko pre predsedu a jeho blaho

Robert Fico ešte ako premiér rád vysvetľoval verejnosti, čo je vlastne politika. Keď vykladal, o čo ide v medzinárodnej politike a v politike Európskej únie, povedal: „Budem úprimný – nejde o žiadne hodnoty, ale vždy ide o záujmy, ekonomiku a moc.“ Hovoril to ako šéf výkonnej moci členského štátu Európskej únie, ktorá má v zakladajúcom dokumente napísané, že je spoločenstvom hodnôt.

30.01.2019, 09:43 | Marián Leško | © 2019 News and Media Holding

Aj keď je zrejmé, že v činnosti Európskej únie sa objavujú situácie, keď viac ako o spoločné hodnoty ide členským krajinám o záujmy, ešte to neznamená, že by sa to, čo je (uprednostňovanie moci a profitu pred hodnotami), malo vyhlasovať aj za to, čo má byť. Keby v medzinárodnej politike išlo vždy iba o záujmy a moc, ako tvrdí R. Fico, Európska únia by nemohla vzniknúť a Slovensko by sa nemohlo ani stať jej členom.

Veď o tom je politika

Predstavu, že čo je podlé a nežiaduce v politike, by tam malo aj zostať, lebo taký je život, obhajoval R. Fico ako predseda vlády aj vtedy, keď jeho minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek vyhlásil, že aj štátna firma môže a má vygenerovať čierne fondy „na netradičné formy obchodu“.

Ministrov názor, že štátne firmy majú dávať úplatky, obhajoval tvrdením, že Ľ. Jahnátek povedal iba pravdu.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť