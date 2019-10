Byty ako od Baťu. Bývanie za firemné peniaze

Veríte na staré dobré časy, keď vám za bývalého režimu štát či podnik ponúkol podnikové bývanie? Nemusíte na to zabudnúť. Stavať pre ľudí sa má viac oplatiť, no zaplatia to firmy.

09.10.2019, 09:17 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Ak si nájdete v novom roku prácu, rovno s ňou vás možno čoskoro budú čakať kľúče od podnikového nájomného bytu. Nemusíte sa tlačiť v ubytovni s cudzími ľuďmi v jednej bunke, ale dostanete vlastný priestor na bývanie s rodinou. Taká je predstava parlamentnej strany SNS, ktorá chce zaviesť pre spoločnosti nad 49 zamestnancov inštitút podnikových nájomných bytov a motivovať firmy na ich výstavbu zrýchleným odpisovaním. Také byty by sa mali zamestnancom po 10 rokoch odpredať. Legislatívny návrh majú predložiť na októbrovom rokovaní Národnej rady SR. Dnešní Baťovi nasledovníci Už český podnikateľ Tomáš Baťa bol známy starostlivosťou o zamestnancov a ich bývanie. Jeho domčeky sú legendárne. Podobne ako on kedysi stavia hydináreň HSH z Veľkého Zálužia pri Nitre byty pre svojich zamestnancov. S výstavbou začali podľa slov konateľa Timoteja Husára ešte v deväťdesiatych rokoch. „V súčasnosti u nás pracuje celkovo okolo 220 zamestnancov. Poskytujeme im bývanie v 45 podnikových bytových jednotkách. Sú v nich 2- až 3-izbové byty s garážami a pivnicami. Priraďujeme ich ľuďom bez rozdielu či už v robotníckych, alebo administratívnych pozíciách,“ prezrádza T. Husár pre TREND. Strechu nad hlavou si tak našlo 30 rodín a 15 jednotlivcov. Polovicu výstavby financovali pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania, zvyšok z vlastných zdrojov. „Ak bude prijatý nový legislatívny návrh s výhodnejšími podmienkami, uvítame to,“ dodáva T. Husár. Voľba vhodného modelu Aj v spoločnosti Volkswagen Slovakia zabezpečujú ubytovanie pre pracovníkov zo vzdialenejších regiónov, ktorí nemôžu denne dochádzať za prácou. Tí, ktorí bývajú do 150 kilometrov od Bratislavy, využívajú zmluvnú dopravu. Ako pre TREND podotýka hovorkyňa Lucia Kovarovič Makayová, ubytovanie s príspevkom poskytujú v piatich bratislavských zmluvných ubytovniach. „Pracovníkom v rámci sociálneho programu v nich uhrádzame časť mesačných nákladov. Využívajú to stovky ľudí,“ konštatuje. Myšlienku podnikového nájomného bývania vníma pozitívne Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska. „Je to dobrá príležitosť na to, aby sa do tohto procesu spolu s obcami a mestami zapojili zamestnávatelia výraznejšie ako doteraz. Pomôcť by mali aj avizované zvýhodnené podmienky, hoci stavať podnikové byty žiadny zákon nezakazuje ani dnes,“ dodáva pre TREND M. Muška. Rezervy vníma v spájaní podnikateľov. „Dobrým príkladom nám môže byť napríklad prepracovaný model bytovej politiky vo Viedni, kde je dobrá spolupráca medzi mestom a podnikateľmi.“ Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



