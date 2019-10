Krčiaca sa domáca farmácia dostáva viacero impulzov

Výroba liekov je významné, strategické odvetvie, i keď slovenská farmácia je len veľmi malou súčasťou domácej ekonomiky. Generuje ročné tržby iba na úrovni zhruba 200 miliónov eur a zamestnáva len niečo vyše 2 100 ľudí. O to dôležitejšie je to, že malá slovenská farmácia dostala v poslednom čase viacero impulzov, vďaka ktorým by sa postupne mohla dopracovať k vyššej výkonnosti.

09.10.2019, 09:17 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Veľké pohyby sa dejú okolo najväčšej domácej farmaceutickej firmy – hlohovskej Sanecy Pharmaceutical. Fabrika so 700 zamestnancami chystá veľké investície do úplne nových foriem liekov a k jej majiteľom z československej investičnej skupiny Wood & Company pristúpil aj ďalší finančne silný spolumajiteľ. Skupina podnikateľov okolo Jána Sabola, ktorá podnikala hlavne v stredoeurópskej výrobe biopalív i v domácej výrobe liehovín a nealkoholických nápojov, od tohto leta drží prvých vyše desať percent akcií Sanecy. Časom chcú sabolovci svoje pozície zvyšovať a participovať na jej ďalšom investičnom rozvoji. Pre Sanecu sú tieto impulzy o to dôležitejšie, že Wood & Company ju pred šiestimi rokmi prebral od francúzskeho farmaceutického koncernu Sanofi len ako výrobnú kapacitu bez receptov na vlastné lieky. Francúzi si ich nechali. A finančníci od začiatku vedeli, že Sanecu môžno udržať pri živote, iba ak podpíše dosť kontraktov na licenčnú výrobu liekov pre iných producentov. To všetko spravilo z misie udržať Sanecu nad vodou náročnú úlohu. V posledných rokoch to citeľne ovplyvňovalo hospodárske výsledky firmy.



