Kvôli Kočnerovi prišli ľudia o peniaze. Ako sa k nim môžu dostať späť?

Keď pred desiatimi rokmi vypukla kauza Glance House, Marian Kočner z mafiánskych zoznamov bol na vrchole svojho vplyvu. Aj keď je dnes už vyše roka vo väzbe a neustále mu pribúdajú nové obvinenia či obžaloby, kauzy, v ktorých je vidno jeho rukopis, sa dodnes vlečú po súdoch.

09.10.2019, 09:17 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Pochybné obchody, ktorými sa Marian Kočner z mafiánskych zoznamov živil takmer tridsať rokov, sa netýkali len vplyvných ľudí či štátu. Jeho hrubú silu pocítili aj obyčajní ľudia, ktorí chceli nové byty blízko Bratislavy. Tie už zrejme neuvidia, no desať rokov po vypuknutí kauzy, do ktorej sa zamotalo množstvo ľudí vrátane vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, dostávajú nádej, že sa im vrátia aspoň peniaze.

„Kým ešte pred rokom bola šanca takmer nulová, dnes to vidím tak na desať, možno dvadsať percent, že sa k bytovke Glance House ešte niekedy dostanem,“ hovorí developer Robert Číž, ktorý na začiatku projektu bytového domu v Bernolákove stál.

Ak by sa mu podarilo vrátiť bytovku do firmy Glance House, z ktorej sa ju M. Kočner a jeho kumpáni snažili ukradnúť, byty by sa dali dokončiť a ľudia, ktorí za ne pred dekádou zložili zálohy, by aspoň mohli vidieť svoje peniaze.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť