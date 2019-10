Note 10+ po mesačnom partnerstve

09.10.2019, 09:17 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Pred používaním Note 10+ som mal obavu, ako napíšem recenziu mobilu, o ktorom všetci vedia, že je super.

Ale aj preto, že je to na prvý pohľad vlastne Galaxy S10+ s digitálnym perom alebo len trochu vylepšený minuloročný Note 9. Po mesiaci používania som si už mohol urobiť ucelenejší pohľad.

O čom je tento

Za ten rok sa od Note 9 navonok veľa nezmenilo. Rozmery ostali až na pár desatín milimetrov a pár gramov hmotnosti rovnaké, ale pre tenší rámik sa doň vošiel väčší displej. Konkrétne narástol zo 6,4 na 6,8 palca. Už vlaňajší model mal luxusnú obrazovku a podľa niektorých laboratórnych testov aj oficiálne najlepšiu v segmente. Note 10+ je na tom ešte o kúsok lepšie, takže YouTube alebo Netflix som za posledný mesiac pozeral mimo televízora viac ako predtým. Mimochodom, Samsung z výroby pridáva na displej ochrannú fóliu.

Dizajn je čisto subjektívna záležitosť. Osobne vnímam Note 10+ ako luxusné náramkové hodinky. Cítiť z neho, že tvorcovia si dali záležať. Napríklad tým, že všetky prvky na spodnej hrane ako USB-C, otvor pre S-Pen, mriežka reproduktora a mikrofón či slot pre SIM na hornej hrane sú stále v jednej línii. Dalo by sa to opísať aj tak, akoby to nebol mobil od Samsungu, ale nejaký kus elektroniky z kovu a zo skla od hi-fi výrobcov.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť