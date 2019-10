Ovocie kultivovanej ignorancie

09.10.2019, 09:17 | Ondrej Sukeľ

Vroku tridsiateho výročia zásadných spoločenských zmien sme náchylnejší vnímať akékoľvek udalosti a aktivity cez túto širšiu historickú optiku.

Nie je možné sa tomuto pokušeniu vyhnúť – a tak je to správne. My, posledná generácia iskričiek a pionierov, totiž aktuálne zastávame mnohé rozhodovacie funkcie a rozhodnutia našej generácie ovplyvnia kvalitu života tých, ktorí už budú november 1989 vnímať asi tak, ako my vnímame Február 1948.

V tomto historickom kontexte je nutné poznamenať, že spoločenské vnímanie lekárenstva je na míle vzdialené iným formám zdravotnej starostlivosti. Je veľmi pravdepodobné, že pod slovami „zdravotná starostlivosť“ si bežný občan predstaví ambulanciu či nemocnicu, aj to zvyčajne v negatívnych súvislostiach podivného jedla a plesne na stene. Lekáreň do tohto tragického konceptu nezapadá. Naučili sme verejnosť, že lekáreň je miesto splnených vyslovených aj nevyslovených prianí s bonusovými bodmi.

Sme ešte lekárnikmi?

Tridsať rokov sme my farmaceuti súčasťou budovania ilúzie o dostupnosti liekov, zdravotníckych pomôcok, doplnkov výživy – a nakoniec čohokoľvek, čo sa do lekárne zmestí. Veď treba predať a prežiť. Nejako sme pri tom plnení zákazníckych túžob zabudli, že pointa našej kvalifikácie je kdesi úplne inde. Lekárenstvo sa pod tlakom ekonomických okolností dostalo do bodu takmer absolútnej závislosti od obratu sortimentu, ktorý nemá s modernou farmáciou a medicínou nič spoločné. Ani jedna z porevolučných vlád nikdy nemala ambíciu pýtať si späť to, čo spoločnosť investovala do vzdelania farmaceutov. Tridsať rokov sú lekárnici platení podľa objemu predaja, tridsať rokov nikto nemal snahu diskutovať o lekárenstve ako o zdravotníckom odbore, tridsať rokov sme boli vytláčaní na okraj záujmu akejkoľvek vlády. V týchto mesiacoch a rokoch však prichádzame do bodu zlomu. Akého?

