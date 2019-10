Po úspešnom vzlete e-zdravia sa objavili turbulencie

Dvadsaťdva mesiacov po ostrom spustení systému elektronického zdravotníctva na Slovensku sa prinajmenšom jeho základné funkcionality dajú označiť za úspech.

„Najmä e-recept a e-vyšetrenie si získali obľubu medzi laickou a odbornou verejnosťou,“ hovorí Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Napriek tomu, že niektoré ďalšie funkcie sa až s takým pozitívnym ohlasom nestretli, štát má ambíciu systém ďalej zdokonaľovať a rozširovať.

Prudký štart chvália aj za hranicami

Na začiatku októbra sú do e-zdravia pripojené prakticky všetky nemocnice a takmer všetky lekárne. Biele miesta sú zriedkavé. Elektronický systém využíva aj viac než sedemdesiat percent ambulancií a postupne pribúdajú ďalšie, ale deje sa to podstatne pomalším tempom než na začiatku. Chýbajú viac-menej lekári, ktorí si napríklad pre pokročilý vek hľadajú cestu k novým technológiám len ťažko. A pod prílišným tlakom na zavádzanie novôt by sa mohli rozhodnúť radšej odísť do dôchodku, čo by v ambulantnom sektore spôsobilo kolaps.

Národné centrum sa snaží namiesto nátlaku a pokút neaktívnych lekárov prilákať postupným zapracovaním nových služieb, ktoré ich odbremenia od administratívy. V súčasnosti napríklad lekári vkladajú dáta viackrát – raz v rámci vykazovania pre NCZI a opätovne ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne. Cieľom je zmeniť spôsob štruktúrovania údajov a zaviesť tak princíp jedenkrát a dosť.

