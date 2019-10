Riadenie je viac umenie ako veda

Fínska developerská skupina YIT prišla na Slovensko pred dekádou. Počas tohto obdobia postavila v Bratislave stovky bytov a kvalitnými projektmi si urobila solídne meno.

09.10.2019

Štyrikrát po sebe ju vyhlásili za developera roka. Firme ostatných šesť rokov kontinuálne rastú tržby, pričom vlani ich mala zatiaľ rekordné. Zložku YIT Slovakia vedie od roku 2014 Milan Murcko. Pri riadení spoločnosti považuje za kľúčové nájsť správnych ľudí.

Vlani YIT na Slovensku zvýšilo tržby zo 69 na 121 miliónov eur a medziročne malo takmer šesťnásobne vyšší zisk. Čím to bolo?

Bol to dosiaľ najlepší rok, biznis prosperoval. Čiastočne to bolo aj tým, že rozoznávanie zisku v danom roku ovplyvňuje to, kedy sa do účtovníctva presunú odovzdané byty. Tržby totiž započítavame až na konci projektu. Niekedy sa stane, že povedzme sto odovzdaných bytov skĺzne do ďalšieho roka, čo sa v danom roku prejaví na číslach. Druhým faktorom bolo pribratie investičného partnera RSJ z Prahy. Časť portfólia sme predali do spoločného podniku, čo malo jednorazový efekt na strane príjmov.

