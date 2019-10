Rukojemníkom v politickom boji je zdravotníctvo

09.10.2019, 09:17 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

Mal to byť rok veľkej zdravej zmeny, ktorú chorľavý a prestarnutý sektor slovenského zdravotníctva tak úpenlivo potrebuje. Pripravovaná stratifikácia nemocníc z dielne vládnych analytikov Inštitútu zdravotnej politiky, ktorá má do systému vniesť viac logiky, efektivitu, úsporu lôžok aj energie zdravotníkov, však zakopla o rozpačitú politickú kritiku z vlastných radov.

Osud vlajkovej lode ministerky Andrey Kalavskej, ktorá sa rezortu ujala v druhom polčase vládnutia, ostáva neistý. Ani predvolebná jeseň zatiaľ nepriniesla jasnú odpoveď na otázku, či sa najväčšej reforme zdravotníctva podarí vykuknúť zo zásuvky jej stola.

Nenaplnenou ambíciou ostáva aj plánovaná úspora. Cieľ vytýčený na minulý rok na 190 miliónov eur sa podarilo naplniť len na dvadsať percent. Veľkú časť toho, čo ušetril centrálny nákup liekov, zdravotnícke pomôcky či elektronické recepty, zhltli najmä veľké štátne nemocnice. Ich hospodárenie sa aj v minulom roku skončilo v červených číslach. Iskra nádeje, že v nemocniciach sa predsa len efektívne hospodáriť dá, aspoň blikla. Takmer všetkým fakultným nemocniciam sa podarilo vyšplhať do doteraz nevídaného plusu. Nemožno však opomenúť, že bez štátnej pomoci vo forme ďalšej vlny oddlžovania by sa im to pravdepodobne nepodarilo.

Uplynulý rok však priniesol aj pozitíva. Vďaka prvým štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom, ktoré vstúpili do platnosti od januára, by sa mal každý pacient kdekoľvek na Slovensku dočkať rovnako kvalitnej liečby. Ministerkinho podpisu sa dočkala aj roky obchádzaná revízia úhrad za lieky, od ktorej si analytici sľubujú úsporu rádovo v desiatkach miliónov eur. Do elektronického zdravotníctva, ktoré sa vlani po dekáde prebralo z kómy, sa darí zapájať čoraz viac poskytovateľov. Úspechom, ktorý presahuje domáce hranice, je zas výhra sporu s matkou poisťovne Union, spoločnosťou Achmea, o zákaze vyplácania zisku. Rozhodnutie európskeho súdneho dvora nie je len tridsaťmiliónovým zadosťučinením pre Slovensko, ale aj precedensom, ktorý v podobných investičných arbitrážach ušetrí stovky miliónov eur aj ďalším členským krajinám Európskej únie.