Špinavý biznis s vratkami DPH

09.10.2019

Zadržiavaná vratka za milióny eur vážne narúša podnikateľský cash flow a firma nemusí byť schopná uhrádzať svoje záväzky. Výsledkom býva aj konkurz a osobný bankrot majiteľov. Presne toto sa stalo Pavlovi Sedlákovi, ktorý spoluvlastnil eseročku ST Omega. V zúfalej situácii mu ponúkol svoje služby daňový poradca Viliam Kupec s dobrými kontaktmi na vládne strany. Za pomoc so zadržiavaným odpočtom DPH vo výške takmer 2,3 milióna eur si vypýtal odmenu 25 percent z vrátenej sumy a neskôr ju chcel ešte zvýšiť. Spolu by si tak vyúčtoval viac ako 600-tisíc eur.

Reťazová kontrola

P. Sedlák je už dôchodca a žije len z penzie. Pred pár rokmi pritom spoluvlastnil firmu s miliónovým majetkom, ktorá mala ešte v roku 2010 tržby viac ako pätnásť miliónov eur. ST Omega vznikla ako veľkoobchod s obilím a inými poľnohospodárskymi komoditami v roku 1995, úspešne podnikala a spoľahlivo platila dane.

V roku 2011 však dostala prvú kontrolu DPH za marec. Daniari spochybnili reálnu existenciu tovaru, ktorý firma vyviezla odberateľom do Maďarska. Následne sa kontroly začali reťaziť aj za ďalšie mesiace a do roku 2015 ich bolo niekoľko desiatok. ST Omega predložila všetky relevantné doklady v podobe kúpnopredajných zmlúv, faktúr, dodacích listov, vážnych a rozborových lístkov kvality tovarov, medzinárodných prepravných dokladov CMR a výpisov z bankových účtov, ktoré dokazovali uhradenie dodávok. Pavol Sedlák uvádza, že kontrolórom pridali aj snímky nákladiakov naložených obilím na kontrolných váhach, mená vodičov vozidiel a navrhovali vypočutie pracovníkov, ktorí preberali a expedovali tovar, ale všetko márne. Daniari vnímali len to, že maďarskí odberatelia sa stratili, a teda údajne došlo ku karuselovému podvodu. Ako dôkaz neexistencie tovaru vraj slúžilo aj to, že autá s obilím nešli do Maďarska po vymedzených trasách s výberom mýta, ale po iných cestách.

