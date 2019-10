Štát prehadzuje zodpovednosť na firmy

09.10.2019, 09:17 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Nie všetkým starým časom je koniec. Možno práve takéto myšlienky evokujú v mnohých ľuďoch posledné návrhy parlamentných strán, ktoré postupne nadobúdajú reálne kontúry. Ide napríklad o nedávno zavedené mladomanželské pôžičky, rekreačné poukazy a najnovšie o podnikové byty.

Na októbrové rokovanie Národnej rady SR má smerovať ďalší návrh z dielne SNS o podpore podnikového nájomného bývania. Cieľ je jasný – motivovať firmy nad 49 zamestnancov na ich výstavbu zrýchleným odpisovaním. Byty veľkých podnikov a inštitúcií boli pred rokom 1989 pomerne bežné. Štátne firmy sa takto snažili zabezpečiť si lojalitu zamestnancov. Šancu získať podnikové bývanie mali spravidla tí, ktorí podpísali viacročnú pracovnú zmluvu. Aj dnes sa nájde zopár svetlých výnimiek, ktoré stavajú bývanie v štýle takzvaných Baťových domčekov. Nie vždy sa im to však finančne vypláca.

V súčasnosti sa podnikový byt, ktorý má podnikateľ zaradený v obchodnom majetku, odpisuje 40 rokov. Po novom by to malo byť šesť rokov, čo by malo firmy na takúto investíciu viac motivovať. Mnohí oslovení odborníci sa pre TREND zhodli, že stavebný trh takúto injekciu potrebuje a zvýhodnené podmienky odpisovania by mohli vzbudiť záujem firiem o túto myšlienku. Musia však najprv nájsť vhodné zdroje, z ktorých by dokázali výstavbu financovať.

Zamestnancom dnes často chýba motivácia ostať žiť a pracovať v regiónoch a neodchádzať za prácou aj s rodinou do veľkých miest. Najmä Bratislava a krajské mestá sú cenovo výrazne drahšie než vidiek, takže dlhodobé presídlenie je pre mnohých finančne náročné. V niektorých mestách sa na nájomné byty čaká celé roky a drahé komerčné nájmy si nemôže dovoliť každý.

Najväčším problémom bytovej politiky na Slovensku je akútny nedostatok cenovo dostupných nájomných bytov. A štát sa v riešení tohto problému zbavuje svojej zodpovednosti, keď sa ju snaží prehodiť na plecia firiem.