Umenie vie zarábať aj v kríze, nezávisí od trhov

Investovanie do umenia sa aj dnes považuje za alternatívu v rámci alokovania prebytočného kapitálu. Umenie síce má potenciál výraznejšieho zhodnotnenia, ale zvyčajne ide o beh na dlhé trate. Jeho likvidita je navyše nízka. Ak má investor šťastie, objaví vychádzajúcu hviezdu, ktorej diela sa zhodnotia aj o stovky percent. Na druhej strane je však na trhu medzi umelcami aj veľa spadnutých meteorov. Napriek tomu sú stávky na súčasné umenie trendovou záležitosťou

Včasoch ultra nízkych úrokov priťahuje umenie investorov nielen pre možné výnosy, ale aj ako uchovávateľ hodnoty. Kto dnes investuje do umenia? Nie sú to len bohatí ľudia, ktorí sa oň zaujímajú. Skôr ide o zanietených zberateľov, ktorí môžu byť zároveň aj bohatými a úspešnými podnikateľmi.

Slovenských zberateľov či investorov je len niekoľko desiatok, sme malý trh. „Kedysi kupovala umenie stredná vrstva ako lekári či právnici, dnes si kúpia radšej spotrebný tovar, ale pomaly sa to mení,“ tvrdí Roman Fečík, majiteľ Roman Fecik Gallery. Sám pracoval dlhé roky vo finančnom sektore a galéria je skôr jeho hobby.

Široká skladba investorov

Medzi investormi do umenia sú aj banky či iné finančné inštitúcie. Tie však obrazy zvyčajne nepredávajú, ale držia vo svojich depozitoch či na stenách v centrálach. Je to pre ne skôr PR než biznis. Na Slovensku do obrazov investovala napríklad Národná banka Slovenska či Slovenská sporiteľňa (SLSP). „V súčasnosti svoju umeleckú zbierku nerozširujeme, umelecké diela ani nepredávame, venujeme pozornosť zachovaniu ich umeleckej a spoločenskej hodnoty,“ vysvetľuje hovorkyňa SLSP Marta Cesnaková. Klientom privátneho bankovníctva banka sprostredkúva rôzne druhy výtvarného umenia.

Do umenia investujú aj takí, ktorých a priori nezaujíma a vidia v obrazoch či sochách len ročné výnosy alebo dobrú možnosť, ako diverzifikovať prostriedky. „Takéto investície znižujú volatilitu portfólia a chránia ho pred krízami, pretože ceny luxusných statkov nie sú úzko napojené na hospodársky cyklus,“ vysvetľuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Profesionálnych investorov je na slovenskom trhu málo a zvyčajne sa na nákupoch popália, ak sledujú len zisk, tvrdia odborníci, s ktorými sa TREND rozprával. Oddeliť investora od zberateľa je dnes veľmi ťažké, pretože hranice investovania a zberateľstva sa často prelínajú. Z dobrých zberateľov sa pri správnom výbere stávajú investori a z investorov sa po pochopení súvislostí stávajú vášniví zberatelia.

