Úspory v zdravotníctve boli nižšie, než vládni analytici očakávali

V roku 2017 dostalo zdravotníctvo 5,7 miliardy eur, vlani to bolo 5,9 miliardy. Celkovo mal teda rezort Andrey Kalavskej minulý rok najviac finančných prostriedkov v histórii. Najviac z toho využili ambulancie a nemocnice. Z hľadiska štruktúry disponibilných zdrojov sa v porovnaní s predvlaňajškom zvýšili všetky typy príjmov okrem platieb štátu. Za svojich poistencov vlani platil 3,71 percenta z vymeriavacieho základu, čo je priemerne za jedného poistenca 33,84 eura. Rok predtým uhrádzal 36,16 eura. Najviac štát dával do zdravotníctva posledné dva mesiace roka 2015, keď sadzba za poistencov štátu bola 5,85 percenta.

09.10.2019, 09:17 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Podľa dát Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dosiahli výdavky na poskytnutú zdravotnú starostlivosť 4,5 miliardy eur. Najvyšší percentuálny nárast zaznamenali pri výdavkoch na starostlivosť o cudzincov, bezdomovcov, poistencov Európskej únie a v špecializovanej nemocničnej starostlivosti. Najväčšie zvýšenie výdavkov v absolútnej hodnote vykázali nemocnice – o 126,5 milióna eur. Aj do ambulancií pretieklo o 93,9 milióna eur viac.

Kam išli peniaze

Práve za ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť vlani zaplatili zdravotné poisťovne najviac peňazí – vyše 3,2 miliardy eur. Na lekárenskú starostlivosť minuli 1,2 miliardy eur. „Súčasťou ostatných výdavkov zdravotných poisťovní boli výdavky na správu a prevádzku, ktoré vzrástli oproti roku 2017 o 31,6 milióna eur,“ konštatuje úrad vo svojej Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2018.

To, koľko môžu poisťovne minúť na svoju správu, určuje zákon. Najmenej oproti stanovenému limitu minula Všeobecná zdravotná poisťovňa. Union zdravotná poisťovňa vyčerpala na prevádzkové činnosti o 8,8 milióna eur viac, no podľa úradu pre dohľad to mala kryté a žiaden akútny poistenec preto nebol odsunutý na čakaciu listinu.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť