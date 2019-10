Zásadnou zmenou v zdravotníctve bolo skrátenie pohotovostí

TREND opäť prináša prehľad najväčších zmien a udalostí, ktoré sa udiali v zdravotníckom rezorte minulý rok.

09.10.2019, 09:17 | Mária Hunková

Revízia úhrad cien liekov

Vlani vo februári minister zdravotníctva Tomáš Drucker zamietol konanie o úhrade cien liekov. Tvrdil, že ak by to neurobil, doplatky pre pacientov by vzrástli priemerne o 70 percent, v niektorých prípadoch až o 400 percent. Podľa vyhlášky sa totiž ceny liekov upravujú podľa množstva účinnej látky. Liek s rovnakou účinnou látkou môže mať teda vyššiu cenu, ak má viac účinnej látky. Minister avizoval, že vyhlášku zmení. Sľuboval, že pri revízii úhrad sa bude brať do úvahy aj medicínske hľadisko.

Nová vyhláška mala byť do niekoľkých týždňov. Nebola a stále neprebehla ani revízia úhrad cien liekov. V novembri Asociácia zdravotných poisťovní SR vyhlásila, že preto, že sa revízia nerobila od roku 2011, zdravotníctvo prichádza ročne o 70 miliónov eur. Zdôraznila, že ceny od farmaceutických firiem sa líšia nielen podľa balenia, ale aj podľa toho, na akú diagnózu ten istý liek predávajú. Nová šéfka rezortu Andrea Kalavská predložila farmafirmám nové cenové návrhy, ale ony ich odmietli.

Ministerka tak rovnako ako jej predchodca nepodpísala revíziu úhrad cien liekov. Ineko vtedy upozornilo, že doplatky pacientov v skutočnosti nemusia rásť, pretože pri väčšine diagnóz môžu prejsť na iný liek s rovnakou účinnou látkou a s nulovým alebo výrazne nižším doplatkom. Revíziu úhrad cien liekov nakoniec A. Kalavská podpísala až v apríli tohto roka.

