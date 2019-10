Bič na dlžníkov

Kto má na krku množstvo dlhov a exekúcie, od polovice budúceho roka môže na podnikanie zabudnúť. Teda, ak by si chcel založiť vlastnú firmu, nadobudnúť obchodný podiel či byť konateľom eseročky. Štát sa rozhodol, že si na takéto osoby posvieti. Môže za to navrhovaná novela Obchodného zákonníka z dielne rezortu spravodlivosti, ktorá by mala platiť od júla budúceho roka.

Efektívnejší register Ako pre TREND objasňuje Zuzana Drobová z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti, hlavnou motiváciou novely je zabezpečiť efektívnejšie fungovanie obchodného registra. „Z našej analýzy vyplynulo, že je v ňom zapísaných viac než 300-tisíc subjektov. Medzi nimi sa javí viac ako 100-tisíc ako ‚mŕtvych‘, teda neaktívnych obchodných spoločností,“ spresňuje Z. Drobová. Už v súčasnosti platí, že eseročku nemôže založiť ten, kto je vedený v zozname daňových dlžníkov alebo medzi dlžníkmi Sociálnej poisťovne, pokiaľ mu tieto inštitúcie nedajú súhlas. Podľa Jána Azuda, partnera advokátskej kancelárie Ružička and Partners, obchodný register (OR) totiž pri zápise firmy neskúma, či ju zakladá dlžník s exekúciu. Chystané novinky však vníma pozitívne. „Ide o opatrenie zužujúce priestor na špekulatívne podnikanie, na druhej strane posilňuje postavenie veriteľa voči dlžníkom,“ konštatuje J. Azud pre TREND. Neaktívni budú vymazaní Dôvodová správa k navrhovanej novele neuvádza nič k rozsahu vymáhanej exekúcie, teda akých typov exekúcií sa bude priamo týkať. Navyše rezort spravodlivosti uvádza, že ak si firmy dlhodobo neplnia svoje povinnosti, napríklad stále nemajú zmenené základné imanie jedno euro, budú po novele vymazané z obchodného registra. Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, konštatuje, že exekúcia môže postretnúť každého aj za zvláštnych okolností. Napríklad exekútor môže vymáhať pokutu za prekročenú rýchlosť po viacerých rokoch alebo nesplatený úver v banke. „Nie som stotožnená s myšlienkou, že by si za takýchto okolností nemohol človek založiť firmu. Určite súhlasím s prečistením obchodného registra od neaktívnych firiem a rovnako od tých, ktoré nekomunikujú so správcom dane či s inými inštitúciami,“ objasňuje účtovná poradkyňa. Stop mnohonásobným spoločníkom Aktuálne v praxi prebieha 3 010 680 exekučných konaní. Ako pre TREND objasňuje hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová, už dlhodobo u nich poukazujú na profesionálnych dlžníkov, ktorí sú jediným spoločníkom a konateľom v desiatkach, ojedinele aj stovkách firiem. Spravidla pritom ide o jednoosobové eseročky. „Zjavne ide o nastrčených ľudí, neraz bezdomovcov, a od nich nemožno vymôcť nič. Problémové sú aj firmy so sídlom v zahraničí, kde je väčšinou jediným spoločníkom a konateľom cudzinec,“ spresňuje súdna exekútorka. Rizikové sú firmy, ktoré sa zlučujú s nejakou nemajetnou spoločnosťou. Tá sa následne zlúči s množstvom iných firiem, ktorých sa chcú pôvodní spoločníci a konatelia zbaviť. Podniky zaťažené dlhmi podnikatelia neraz nahrádzajú zakladaním nových firiem s takmer totožným rozsahom podnikania. „Pôvodnú firmu si buď ponechajú, prípadne cez ňu realizujú finančné transakcie, alebo ju ako nefunkčnú ďalej nevyužívajú,“ dodáva súdna exekútorka. Po novom to už nebude také jednoduché, keďže určité mená sa opakovane objavujú v množstve firiem. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



