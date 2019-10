Čo robia víťazi inak

Östersund marec 2019. Zima preniká až do kostí, silný vietor si s projektilmi robí, čo chce. Slovenská reprezentantka v biatlone Anastasia Kuzminová, trojnásobná olympijská víťazka v tejto disciplíne a držiteľka ďalších zlatých a strieborných medailí zo svetových rýchlostných a stíhacích pretekov, dobieha na stanovisko a mieri na terč. Stojí pevne, mieri presne.

16.10.2019, 09:38 | Katarína Dobrovodská

Rodáčku z dedinky Mičurino na Sibíri, dnes už Banskobystričanku, oslabuje choroba, no ona to zvláda perfektne. Ako vždy, keď jej osud hodí nejaké to polienko pod lyže. Napriek ťažkostiam si športovkyňa splnila kariérne aj osobné sny.

Nebojte sa prekážok

Úspešných ľudí sa každý pýta, ako to robia. Keď sa nad tým zamyslíme, zistíme, že tí, ktorí prerazili, majú veľa spoločného: nevzdávajú sa, keď spadnú, nezostanú ležať a nariekať. Úspešní ľudia sa otrasú, zvážia, čo vlastne chcú a či im úsilie stojí za to – odrazia sa od dna a idú ďalej. To sa ľahko povie, dobre číta – poviete si –, ale ako to dokázať, určite to nie je také jednoduché... Vráťme sa ešte k Anastasii Kuzminovej. Od pätnástich rokov úspešne reprezentovala Rusko, napriek tomu ju z ruského biatlonového reprezentačného družstva vylúčili. „Bola som tehotná a povedali mi, že šport a tehotenstvo sa vylučujú,“ spomína A. Kuzminová pre TREND. Mohla začať plakať, ako jej doma ubližujú a akí sú k nej nespravodliví. Ona však odišla za manželom na Slovensko a akoby sa druhýkrát narodila. Začala reprezentovať Slovensko, získala vzácne víťazstvá a v marci tohto roka úspešnú športovú kariéru ukončila. Aby toho nebolo málo, okrem športu, manžela a detí vyštudovala právo. Na jednu ženu je toho až-až...

Všetci ju máme vo výbave

Húževnatosť, nezlomnosť, angažovanosť, vnútorná sila, optimizmus a viere v seba, vo svoje hodnoty a tiež presvedčenie, že to, čo robíme, je správne, to všetko nám pomáha na ceste životom a jedným slovom to nazývame reziliencia. Niekto ju má vo výbave od prírody a využíva ju podvedome, iný sa to môže naučiť. Nasťa sa vďaka prirodzenej reziliencii nezľakla a pokračovala vo svojej ceste. „Reziliencia je schopnosť byť víťazom v každom období života – súkromného aj pracovného,“ vysvetľuje olympijská víťazka pre TREND a dodáva, že dôležitá je aj vytrvalá práca na tom, čo nám dáva zmysel a posúva nás dopredu. „Rodina je pre mňa najväčšou oporou. Človek sa ocitá v rôznych situáciách, aj zložitých, ale vždy by sa mal usilovať o čo najlepšie riešenie,“ hovorí.

